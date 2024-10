Audi A8 D3 dnes koupíte za pár korun, kdysi stálo 2 miliony. Mohlo mít V12, fax i tiskárnu

Audi A8 se aktuálně prodává ve čtvrté generaci D5, a to již od roku 2017. Pojďme se ale podívat o dvacet let zpět, do roku 2004, kdy v nabídce byla již dva roky generace D3. Ta se vyznačovala konzervativním designem, excelentní kvalitou zpracování a možností vidlicového dvanáctiválce pod kapotou. My máme k dispozici ceník právě z roku 2004, tak si řekneme, co už tehdy bylo standardem.

Bez příplatku mělo vaše auto adaptivní vzduchové odpružení, dvouzónovou automatickou klimatizaci, tempomat, snímač kvality a vlhkosti vzduchu, elektricky nastavitelná přední sedadla, infotainment MMI, čalounění tkaninou Verdi, hliníkové ozdobné lišty, dekorace z hnědého dřeva kořene ořechu a matného Palladia, multifunkční kožený volant nebo mlhové světlomety. Tohle bylo třeba už v základu 3.0 V6 s cenou od 1.998.000 Kč.

Audi A8: ceník z roku 2004 Motorizace Převodovka Výkon Cena standard Cena Long 3.0 V6 multitronic 162 kW/220 k 1.998.000 Kč 2.058.000 Kč 3.7 V8 6A tiptronic 206 kW/280 k 2.260.000 Kč - 4.2 V8 quattro 6A tiptronic 246 kW/335 k 2.460.000 Kč 2.520.000 Kč 6.0 V12 quattro 6A tiptronic 331 kW/450 k 3.375.000 Kč 3.585.000 Kč 3.0 TDI quattro 6A tiptronic 171 kW/233 k 2.049.000 Kč - 4.0 TDI quattro 6A tiptronic 202 kW/272 k 2.610.000 Kč 2.670.000 Kč

V případě motorizace 6.0 quattro, což byl zmíněný dvanáctiválec, bylo navíc sportovní vzduchové odpružení, adaptivní xenonové světlomety s diodovým denním svícením, hliníková kovaná kola o velikosti 19 palců, světelný a dešťový senzor, vyhřívání předních sedadel, kožené čalounění sedadel nebo elektricky nastavitelné bederní opěrky vpředu. Za tohle už se ale platilo mnohem víc, tehdy 3.375.000 Kč.

Tohle ale nemuselo být vše, protože když jste šli do dvanáctiválce s prodlouženou karoserií Long, která stála 3.585.000 Kč, měli jste ještě servomechanické dovírání dveří, vyhřívaná krajní zadní sedadla nebo „komfortní sedadla s měkčím čalouněním“. Tehdejší ceník také nabídl sedm stránek příplatkové výbavy, svou A8 jste tak mohli vyšperkovat tak, jak to jde vlastně i dnes.

Z příplatků můžete zmínit třeba paket elektricky nastavitelných zadních sedadel včetně středového panelu vzadu potaženého kůží a přední sedadla s pamětí. Za tohle se připlácelo 194.103 Kč pro všechny motory vyjma dvanáctiválce, pro který platilo 117.760 Kč ve standardní karoserii a 98.899 Kč jako Long. Reproduktory Bose vyšly na 33.646 Kč, čtyřzónová klimatizace na 20.851 Kč a barevné bezpečnostní pásy podle vzorníku Audi Exclusive na 47.889 Kč.

Adaptivní tempomat stál 70.658 Kč, nezávislé topení 45.445 Kč a pokud jste chtěli vzadu více zábavy, vyšlo to na 256.549 Kč v rámci paketu Rear Seat Entertainment. Mohli ho mít obě karosářské varianty a šlo o DVD přehrávač, 6,5palcové LCD obrazovky integrované do hlavových opěrek předních sedadel a příjem TV, který fungoval i vpředu, pokud vozidlo stálo. Mimochodem za cenu tohoto příplatku už dnes ojeté Audi A8 této generace koupíte. Očividné bazarové pasti začínají už nad 100 tisíci.

Zajímavým příplatkem je MFCU, tedy Multi Functional Communication Unit, což je vlastně fax, kopírka, skener i telefon v jednom paklíku, který se nacházel pod loketní opěrkou vzadu. Už tehdy jste také mohli mít čalounění dnes velmi populární Alcantarou, stropnice v této tkanině vyšla na pěkně mastných 141.933 Kč. Zájemci o masážní a klimatizovaná sedadla v obou řadách platili od 232.819 do 319.303 Kč podle motorizace.

Hodí se vědět Mercedes-Benz S 320 CDI stál v roce 2004 2.106.000 Kč. Dvanáctiválec S 65 AMG L vyšel na 6.485.000 Kč.

Rozvor standardní verze A8 D3 byl 2944 mm, Long měřil 3074 mm

Premiéru u A8 D3 slavil infotainment MMI

Generace D3 přinesla do Audi několik prvenství - GPS navigaci s mapami na DVD, 6stupňovou převodovku tiptronic nebo Bi-Xenon HID světlomety

Varianta 3.0 TDI quattro vážila (na dnešní poměry) pouze 1830 kilogramů

V roce 2007 byl představen facelift, který přinesl třeba Lane Assist nebo adaptivní tempomat, který s autem uměl i zastavit

Tak taková byla Audi A8 v roce 2004. A dnes? Standard stojí 2.782.900 Kč, Long pak 2.924.900 Kč. Máte za to motor 3.0 TDI s výkonem 210 kW (286 koní). Vrcholnou motorizaci dnes reprezentuje varianta S8, která má přeplňovaný osmiválec o výkonu 420 kW (571 koní) a stojí 3.890.900 Kč. Dvouzónová klimatizace je taktéž standardem, ale v základu jsou i položky jako nezávislé topení nebo adaptivní tempomat. K tomu si připočtěte třeba ještě HD Matrix-LED světlomety.

Audi A8 za 20 let vlastně nezdražilo a pokud se uchýlíme k inflační kalkulačce, tak je to i naopak. Jestliže za základ to v roce 2004 byly dva miliony, loni by to bylo 3,7 milionu. Ale za to dnes máte zmíněné S8, což je úplně jiná raketa. Současné Audi A8 bohužel postrádá dvanáctiválcový motor a fax. Generaci D3 čeká těžký bazarový život mezi překupníky, protože stojí skutečně pár korun.

Zachovalé a dobře oservisované kusy, především ty s V12, mohou být v budoucnu třeba i zajímavé jako youngtimery. U první generace z roku 1994 ale žádný boom zatím nevidíme a i ty skutečně pěkné kousky, které nejsou na smrt vylítané, jsou od nějakých tří set tisíc nahoru. To je stále zlomek původní ceny.