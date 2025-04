Možná jste po přečtení titulku nabyli dojmu, že se jedná o další dopad evropské zelené politiky. Pravdou ale je, že by Audi RS 6 Avant skončilo tak jako tak. Stejně jako RS 7 Sportback. Proč? Jednoduše proto, že jsou na trhu už dlouho a je čas na mezigenerační obměnu.

Audi si oba vozy nadělilo v roce 2019 k pětadvacátému výročí RS modelů. Ve stejném roce představilo i SUV RS Q3 a RS Q8, jenže zatímco ta čeká ještě zhruba dvouletá štace, výroba modelů RS 6 Avant a RS 7 Sportback skončí v průběhu léta. Máte tedy opravdu jen posledních pár týdnů na to, abyste se rozhoupli a nechali si zadat auto do výroby.

Je téměř jasné, že za nimi divize Audi Sport neudělá definitivní tečku. To by musela přenechat pole automobilkám BMW a Mercedes-Benz, které si u vrcholných modelů řady 5 a třídy E poradily prostřednictvím hybridní techniky. Zároveň už nyní existuje alternativa, která vám podobný požitek z rychlosti jako ve vozech RS 6 Avant a RS 7 Sportback zprostředkuje. A nejedná se přitom o SUV...

Ano, je to auto do zásuvky

Nebudu chodit kolem horké kaše: na mysli mám Audi S6 e-tron. Pro někoho může být nahrazení dvakrát přeplňovaného osmiválce s výkonem hodně přes 600 koní a burácivého výfuku hvízdáním elektromobilu něco jako kdyby vám v hospodě místo ostrého chilli donesli rýžový chlebíček (ten bez čokolády). Ale já dávám do souvislosti pouze dynamiku a ta je u těchto aut skutečně velmi podobná.

Audi S6 e-tron je vůz na platformě PPE určené pro elektromobily, s elektromotory o výkonu 140 kW a 275 Nm vpředu a 280 kW a 580 Nm vzadu, a akumulátorem s využitelnou kapacitou 94,4 kWh. Architektura je 800voltová, stejnosměrně můžete nabíjet výkonem až 270 kW a podle údajů Audi byste se v ideálním případě měli dostat z 10 na 80 % kapacity za 21 minut. Můžete také řídit jedním pedálem, ve třech krocích nastavovat intenzitu rekuperace, nebo lze nechat všechno na samotném autě.

Tohle všechno je zabaleno do necelých 5 metrů dlouhé karoserie, kterou „z rychlíku“ jen těžko rozeznáte například od menšího Audi S5. „Pětkové“ řadě v podstatě odpovídá i interiér s dvojicí spojených displejů před řidičem, volitelným displejem před spolujezdcem a velkým nekruhovým volantem, který vám zřejmě bude připadat pořád tak nějak vysoko.

Novinkou v nízké „šestkové“ řadě jsou volitelná digitální zpětná zrcátka, která jsou citlivěji zabudována do výplní předních dveří. Jejich vliv na snížení aerodynamického odporu vzduchu je neoddiskutovatelný (dojezd se zvýšil až o 7 km), ale holt nejsou pro každého.

Super je, že si za volantem Audi A6/S6 e-tron připadáte jako v klasickém spalovacím autě. To znamená, že i když máte pod sebou vysokou baterii, pozice k řízení je přirozená, tedy bez zbytečně natažených nohou a nízko nad podlahou. Tak „spalovací“ dojem z posazu třeba u Volkswagenu ID.7 nemám. To je však vůz postavený na jiné platformě.

Proč to tak u Audi A6/S6 e-tron je, poznáte zvenku. Střecha je o něco vyšší než u minulého spalovacího avantu, nástavce prahů jsou podle mě až moc nízko, a přestože se designéři snažili masu materiálu rozbít horizontálními linkami, výsledek není tak elegantní jako u klasiky. Víc je to znát na kouscích s menšími koly, které mají mezi pneumatikami a blatníky dost volného prostoru.

Ta důležitá rezerva

Nové Audi A6/S6 e-tron je už oficiálně k mání na českém trhu, stejně jako nová generace SUV Q5. České zastoupení Audi k příležitosti představení těchto modelů uspořádalo nedaleko Hustopečí u Brna prezentaci, na kterou jsem se společně s kolegou Markem Bednářem z Auto.cz dopravil právě v modelu S6 e-tron Avant.

S deklarovaným dojezdem 675 kilometrů na jedno nabití teoreticky zvládnete na jeden zátah víc kilometrů než Audi RS 6 Avant na jednu 73litrovou nádrž (buďme realisté, to auto za méně než 13 l/100 km nejezdí). Naše první zkušenost však ukázala něco jiného. Z Prahy jsme se vydali po D1 na Brno, dálnici jsme ale opustili už u Velké Bíteše a přes Oslavany a Židlochovice jsme to „proletěli“ až do Kurdějova. Tuto trasu jsme volili jednak kvůli očekávaným zácpám před Brnem, ale hlavně abychom si vyzkoušeli také okresky. Ty byly často klikaté, mnohdy s kvalitním asfaltem, ale místy s tak hlubokými dírami, že byste v nich div nenechali kolo. Zkrátka nějakých 260 kilometrů kombinovaného terénu, který 2,5 tuny vážící elektromobil prověří ve všech směrech.

Na dálnici to moc velké překvapení nebylo. Audi S6 e-tron Avant je skvělý vůz na dlouhé vzdálenosti, který posádku konejší pohodlným podvozkem, skvělým odhlučněním a super prostorovým audiem, které jsem v televizním Světě motorů chválil už při svezení s klasickým spalovacím Audi S5 Avant.

Zatímco řidič za volantem odpočívá, protože auto dělá v závislosti na okolním provozu téměř všechno za něj, spolujezdec se může přehrabovat v displeji před sebou. Vidí mapu, rádio, rychlost, dojezd, ale jinak mi moc velký smysl nedává. Pokud to umíte, můžete nastavovat navigaci pomocí průjezdních bodů, do nastavení jízdních vlastností auta vás ale třetí displej zasahovat nenechá.

Na dálnici toho při dodržování rychlostních limitů moc neušetříte, protože drtivou většinu času „stojíte“ na plynu a rekuperujete jenom ve sjezdech, nebo když se před vámi vytvoří plynule jedoucí kolona. Spotřebě 25 kWh/100 km se divit nelze, nicméně jednoduchou matematikou vám v takovém případě vychází dojezd pod 400 km na jedno nabití.

Vedle spotřeby jsme si hlídali i samotný dojezd. S téměř nabitou baterií nám vůz sliboval 410 km, průběžné propočty však napovídaly rozdílu téměř 70 km mezi počtem ujetých kilometrů a stavem dojezdu v palubním počítači. Zkrátka že po příjezdu do cíle mělo z dojezdu ubýt o 70 km víc, než jsme skutečně měli ujet. Bylo jisté, že bezpečně dojedeme, ale s jakým stavem na konci?

Jakmile jsme sjeli z dálnice, karta se obrátila. Dojezd nejenže přestal klesat, on se začal dokonce zvyšovat, a stav nabití akumulátoru se dlouho držel na 45 procentech. Čím dynamičtěji jsme jeli, tím víc se dojezd zvyšoval, což má jediné vysvětlení: tohle Audi má naprosto skvěle zvládnutou rekuperaci energie.

V praxi to vypadá tak, že s troškou předvídavosti nemusíte před zatáčkami nebo vjezdem do obce vůbec šlapat na brzdu. Vidíte před sebou značku, sundáte nohu z akcelerátoru a do zastavěné oblasti vjíždíte předpisovou rychlostí. To je super, když se nechcete řízením příliš zabývat a nejraději byste jenom točili volantem, při snaze svézt trochu svižněji je však automatické přibrzďování do zatáček na škodu.

Dá se to řešit buď krátkodobě, a sice že páčkami pod volantem nastavíte rekuperaci na nulu, ale po následném šlápnutí na brzdu se stejně zase uvede do automatického režimu. Anebo to vyřešíte zcela a vypnete funkci přímo v nastavení vozu. Na rozdíl od Marka Bednáře jsem rekuperaci moc neřešil a nechával si do toho autem trochu povídat, ale troufám si tvrdit, že mě zase více nadchla ta bezbřehá výkonová rezerva, kterou jako jeden z mnoha řidičů považuji za prvek aktivní bezpečnosti.

Nemám tím na mysli, že mi výkon Audi S6 e-tron umožňuje předjíždět i tam, kde to není bezpečné, ovšem pro lidi, kteří se neradi nacházejí v protisměru, je to stejná spása jako finanční polštář udržovaný pro případ nečekané životní situace. Právě tohle mě přivádí zpátky k Audi RS 6 Avant, se kterým jsem to měl podobně.

600koňový osmiválcový kombík krásně zní a je charismatický, já však s tímto autem i tak jezdil převážně v komfortním nastavení a využíval jeho potenciál, jenom když to bylo nutné. Navíc je prostě nádherný, to si nenechám vymluvit. Elektrický pohon má ale tu úžasnou vlastnost, že vám dá veškerý potenciál hned, takže i 503koňové Audi S6 e-tron (při launch control má dokonce 550 koní) vystřelí z nuly na stovku prakticky stejně rychle jako RS 6 Avant (3,6 vs. 3,9 sekundy) a troufám si tvrdit, že se zatáčkami nechá vodit podobně ladně a přesně.

Co mě ale na Audi S6 e-tron totálně dostalo, je jeho podvozek, respektive schopnost filtrovat nerovnosti i hodně zalátaných silniček. Takových jsme cestou sjezdili mraky, podvozek se však nenechal rozhodit, kola příkladně držela stopu a skutečně pracovala pod autem. A takhle by to ostatně mělo být.

Audi A6/S6 e-tron: české ceny Verze základní performance quattro S6 Výkon [kW/k] 210/286 270/367 315/428 370/503 Pohon zadní zadní 4x4 4x4 Kapacita baterie celková [kW] 83 100 100 100 Spotřeba WLTP [kW/100 km] 13,6 – 15,6 14,0 – 15,9 14,7 – 16,5 15,7 – 16,7 Dojezd [km] 556 - 627 673 - 756 644 - 716 638 - 675 Cena Sportback [Kč] 1.659.900 1.999.000 2.109.900 2.559.900 Cena Avant [Kč] 1.701.900 2.041.900 2.151.900 2.601.900

Diskrétní a silné. A to se mi líbí!

Nové Audi S6 e-tron je další ze série relativně nenápadných audin, které v sobě skrývají obrovský potenciál. Do relativně uniformní karoserie, která je dle mého názoru nesnadno rozeznatelná od menšího modelu A5/S5, výrobce uložil tu nejmodernější techniku, jakou v současnosti má, a výsledek opravdu nese ovoce. Vůz hodnotím po jednom dni a zhruba 260 ujetých kilometrech, takže i spotřebu okolo 25 kWh/100 km beru s rezervou. Výrobce udává okolo 17 kWh a o tolik se přece realita lišit nemůže.

Zřejmě si vystačíte i s běžnou čtyřkolkou (má 315 kW), ba dokonce i čistou zadokolkou (210 a 270 kW), ale pokud si můžete dovolit utratit přes 2,5 milionu za luxusní elektromobil, neváhejte. Dokud nepřijde nová generace modelu RS 6 Avant s byť alespoň částečně spalovacím pohonem (jestli vůbec), bude se zatím jednat asi o nejsportovnější limuzínu a kombi od Audi. Osobně si ale nemyslím, že Audi Sport vyklidí pole konkurenci. Podle mě se ještě máme mezi spalovacími modely na co těšit!