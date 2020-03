Audi A6 do zásuvky už koupíte i v ČR. Je dražší než BMW 5 hybrid, ale také silnější

Po vzoru konkurence se i Audi pustilo do elektrifikace svého portfolia modelů. Další novinkou do řady je tedy plug-in hybridní varianta sedanu A6. Elektrifikované ústrojí zatím seženete právě jen u sedanu, i když kombi Avant a jeho odolnější verze Allroad by měly následovat. Hybrid je nabízen ve dvou specifikacích a oběma koně pod kapotou určitě nechybí.

Výchozí plug-in hybridní motorizací je tedy 50 TFSI e quattro, jehož kombinace dvoulitrového benzinového čtyřválce a elektromotoru zajistí systémový výkon 220 kW (299 koní), a to ve spojení se sedmistupňovým automatem S tronic a pohonem všech kol quattro. V základní výbavě vychází tato varianta elektrifikované A6 minimálně na 1.630.900 Kč.

Za tuto cenu dostanete standardně balíček asistenčních a bezpečnostních systémů Audi pre sense front, parkovací senzory vpředu a vzadu, tempomat s omezovačem rychlosti, hliníkové doplňky na karoserii, multifunkční kožený volant, 10,1palcový infotainment s navigací, automatickou čtyřzónovou klimatizaci, vyhřívání sedadel vpředu, elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka, automaticky zatmavitelné vnitřní zpětné zrcátko nebo 18palcová litá kola a LED osvětlení vpředu i vzadu.

S výbavou Design se pak cenovka hybridního A6 posouvá na 1.697.900 Kč a přibývá například ambientní osvětlení interiéru, čalounění sedadel v kombinaci tkanina/koženka, vnitřní dekorace z hliníku, multifunkční kožený volant s pádly řazení a čalounění vrchních častí palubní desky a dveří koženkou.

Nejvyšší výbava Sport je poté dostupná i pro výchozí motorizaci 50 TFSI e quattro, a to od 1.692.900 Kč, přidávající doplňky jako sportovní volant, sportovní sedačky, jiný design 18palcových kol a rozdílné dekorace interiéru.

Především ale ve výbavě Sport přichází i výkonnější specifikace hybridního ústrojí označená jako 55 TFSI e quattro, která nabízí výkon 270 kW (367 koní). A za cenu 1.875.900 Kč rozšiřuje výbavu také o exteriérový a interiérový paket S line, 19palcová kola, červeně lakované brzdiče, zatmavená okna, sportovní podvozek se sníženou výškou o 20 mm nebo Matrix LED světlomety.

Nakonec se sluší menší porovnání s plug-in hybridním rivalem od BMW, tedy řadou 5 ve verzi 530e xDrive, kterou s výkonem 185 kW (252 koní) nyní seženete od 1.602.900 Kč. Nižší cenovku oproti základnímu hybridu A6 vysvětluje nižším výkonem, ale rovněž třeba standardně 17palcovými koly, pouze dvouzónovou klimatizací nebo absencí vyhřívání sedadel vpředu a dalších prvků v základu.