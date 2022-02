Tváří v tvář aktuálnímu Audi A6 allroad si jen málo SUV obhájí svou existenci. Jak jezdí s jediným zážehovým motorem?

Radosti Skvěle naladěný podvozek Dynamický motor Jemný automat Prostor na palubě Starosti Vyšší spotřeba Vyšší cena Drahé příplatky 9 /10 Označení Audi allroad quattro se poprvé objevilo v roce 1999 u druhé generace modelu A6. Tehdy působil oplastovaný kombík trochu jako zjevení, ale rychle se v nabídce značky zabydlel a společně s ostrými modely S a RS se řadí k tomu nejlepšímu, co dokáže automobilka z Ingolstadtu v této kategorii nabídnout. První allroad totiž stavěl na jasně dané filozofii, která byla mnohým zákazníkům sympatická. Manažerské auto v karoserii kombi s širším rozchodem kol, ochrannými plasty, vzduchovým podvozkem, vrcholnými motory a pohonem všech kol quattro, to bylo prostě něco. Allroad byl úspěšný, i když byl dost drahý. Spojil totiž dva světy do jednoho a fungovalo mu to. Mercedes třídy C All-Terrain do detailu: S novými fotkami už přináší i české ceny Skutečně byl jedním autem na všechno. Reprezentoval na obchodních schůzkách a přitom hezky jezdil, tahal přívěsy a nebál se umazat. A nebyl jediný, vzpomeňte na Volvo V70 Cross Country. Není tedy divu, že Audi allroad stále drží v nabídce. V roce 2009 dokonce použilo stejnou filozofii na menší A4 Avant. Oba dva modely koupíte i dnes, zkusili jsme proto A6 allroad quattro s jediným benzinovým motorem. Hannibal Lecter Nemůžu si pomoct, ale aktuální generace obou modelů mi přední maskou připomínají převozní masku ikonického fiktivního kanibala, platí to hlavně u A4. I přes stejnou filozofii se pak novinky od svých předchůdců přece jen trochu liší, ale je jasné, že třeba na nelakované nárazníky by se dnes už asi nekoukalo hezky. Testovaný allroad je má lakované a vypadá už jako elegantní auto, kterému ale zůstaly ochranné plasty a nelze si ho tak splést s běžnou verzí. Vedle ochrany si samozřejmě všimnete jiné světlé výšky, která může být díky vzduchovému podvozku až o 39 mm vyšší než u běžné A6 Avant. Širší rozchod kol zůstává na přední nápravě - činí 1645 mm (+15 mm), u zadní je to 1617 mm (- 6 mm). Jinak je A6 allroad ve všech směrech větším vozem o rozměrech 4951 mm x 1902 mm x 1494 mm. To vše při rozvoru 2925 mm. TEST BMW 840i xDrive Individual: Jen si tak ladně plout a mít své jisté Standardní osmnáctky vypadají v konfigurátoru na voze trochu nepatřičně, nicméně naše příplatkové jednadvacítky podběhy krásně vyplňují. Bavíme se ale o téměř stovce tisíc navíc. Úplně nejvíc novému allroadu sluší černé provedení těchto kol. Na testovacím voze také není základní černá barva, ale sytější černá Mythos za 36.200 Kč. Ve standardní výbavě jsou střešní ližiny, ale za tažné zařízení (až 2000 kg) je nutné připlatit. Jinak elegantní design vozu narušují jen dvě bradavice v přední masce, ale díky nim vaše auto vidí před sebe a pomáhá vám s asistenčními systémy, nicméně také jde o příplatkovou položku. No a když už jsme u toho, tak mě míra příplatků v A6 allroad trochu mrzí, protože třeba parkovací kameru už bych ve standardu čekal. TEST Audi RS e-tron GT: Pěnová matrace s teleportačními schopnostmi Stejně tak se připlácí i za digitální přístrojový štít, ale je fajn, že Audi v rámci této kategorie nabízí klasické budíky. Třeba BMW řady 5 má digitální budíky už ve standardu. Nicméně když si sednete ke konfigurátoru Audi A6 allroad a na chvilku si zaklikáte, rychle vám cena vozu vystřelí. V našem případě skoro o milion korun. To musí být horor i pro toho Hannibala Lectera, ale o ceně až později. Stejný, ale je to v pořádku Interiér se bez příplatků liší vlastně jen plaketkou allroad nad přihrádkou spolujezdce. Za 67.000 Kč navíc ale můžete získat paket interiér allroad, který obsahuje sedadla čalouněná klasickou kůží a Alcantarou s šedým kontrastním prošitím, dekorace z hliníku, LED projekci nápisu allroad při otevřených dveřích a volant označovaný jako sportovní. Tím ale odlišnosti končí a máte jinak klasickou A6 Avant. A na tom přece není nic špatného. Hovět si můžete na všech čtyřech sedadlech a řidič bude ve velmi intuitivním prostředí. Digitální ovládání klimatizace tady vlastně ani moc nevadí, protože má svůj vlastní panel a není třeba jej lovit někde v podmenu. Haptická odezva tlačítek funguje skvěle a celkově působí tento systém asi jako nejlepší přechod z tlačítek na displeje na trhu. Stejně tak mají i všechny displeje přehlednou grafiku a konektivita s telefony je bezchybná. TEST Audi RS Q3 Sportback 2.5 TFSI: Pět válců jako lék na blbou náladu Grafika digitálního přístrojového štítu je dobře čitelná a rozhraní přehlednější než u BMW. Stejně tak chválíme audiosystém Audi o výkonu 180W, nicméně příplatek 34.700 Kč za reproduktory Bang & Olufsen by se na seznam ještě mohl vejít. Standardně má kufr 565 litrů a lze jej osadit přepážkami na kolejnicích. Má pravidelný obdélníkový tvar s dlouhou ložnou plochou a fajn kapsami po stranách. Po sklopení nabídne 1680 litrů.

A proč vlastně? Řekněme, že z nějakého důvodu nechcete ve dvoutunovém kombi jeden ze čtyř dieselů, které má Audi pro tento model v nabídce. V takovém případě je odpovědí na vaši otázku agregát označovaný 55 TFSI, tedy zážehový šestiválec o objemu 3,0 litru, který disponuje výkonem 250 kW (340 koní) v 5000 otáčkách a točivým momentem 500 N.m v 1370 otáčkách. Žádná jiná volba není. Audi správně usoudilo, že verze do zásuvky teď postrádá pro tuto verzi smysl a raději ponechalo velké spalovací motory, i když všechny osazené již ověřeným 48voltovým hybridem se startér-generátorem, který je k motoru připojený řemenem. Auta s ním umějí do 160 km/h plachtit a zhasnout motor pod 22 km/h. TEST Range Rover P400 Autobiography: Další důvod, proč se stát milionářem Jediný benzinový motor je ekvivalentem nejsilnější nafty, tedy 55 TDI. Ta má o čtyři koně víc, ale hlavně výhodu dalších 200 N.m, které ale dorazí až v 1750 otáčkách. Výhody benzinu jsou jasné, auto je s ním ještě o chlup kultivovanější a nadšencům bude opravdu lahodit v uších. Tady si ale dovolím takovou malou vsuvku, že moderní šestiválcové diesely v kultivovanosti už moc nezaostávají. Benefit v oblasti dynamiky moc nečekejte. S oběma těmito motory zrychlí allroad z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy a dokáže pokračovat do 250 km/h. Tak kde jsou hlavní rozdíly? Tak předně ve hlučnosti zvenku. Velký diesel je totiž hodně slyšet, zatímco 55 TFSI si jen tak ševelí, což potvrzují i tabulkové hodnoty stojících vozů - 70,3 dB vs. 82 dB. TEST Audi A3 Sportback 40 TFSI e: Super auto na takové to domácí nabíjení Rozdílem bude také spotřeba. Audi v tabulkách slibuje kombinovanou hodnotu 7,6 až 7,8 l/100 km. To bohužel nemohu potvrdit, při střídmém používání jsem se dostal maximálně lehce pod devět. Při dynamické jízdě po dálnici počítejte s desítkou, což ale při nádrži na 73 litrů neznamená, že nikam nedojedete. Černý samet Průběh výkonu vás ale bude bavit a hlavně je ve vytočeném benzinovém motoru cítit určitá prestiž. Auto je hodně dynamické a schopné vás zatlačit do sedačky i při akceleraci v dálničních rychlostech. V takovém případě vynikne také vynikající odhlučnění od podvozku i proti svistu větru, čemuž pomáhají jak dobrá izolace, tak i dvojitá akustická skla. Zastavme se ještě u převodovky, protože zatímco naftový motor má v základu osmistupňový tiptronic, zážehový má sedmistupňový S tronic, tedy dvojspojku. U těchto převodovek jsme v minulosti oceňovali bleskurychlé řazení, ale menší kultivovanost, především při rozjezdech. Teď už si ale není moc na co stěžovat. TEST Mercedes-Benz C 220 d: Digitální revoluce s bezednou nádrží O stupeň méně než v tiptronicu vám chybět určitě nebude, když při 130 km/h na sedmičku točíte 1600 otáček za minutu. Motor ani v těchto nízkých otáčkách nevibruje a při potřebě náhle zrychlit reaguje na plyn pohotově a bez cuknutí. Důležitější ale je, že se motor umí jemně připojovat i při zhasínání ještě před křižovatkou, což není funkce jen na papíře, ale skutečně se to v provozu často děje. Překvapit systém zhasínání motoru můžete jen rapidnějším přidáním plynu, to je jediná situace, kdy s vámi umí pohonné ústrojí nepříjemně trhnout. Jinak je ale jemnost sama. Vrátíme se ale ještě k zřejmě poslednímu, ale zajímavému rozdílu mezi 55 TFSI a TDI. Při pohledu do technických údajů totiž zjistíte, že benzinová varianta má pohon všech kol ultra s větším podílem elektroniky, zatímco naftová klasické quattro. No a co, tak není pravé Systém ultra se poprvé objevil v Audi A4 allroad quattro v roce 2016 a pracuje na principu dvou spojek (lamelová za převodovkou a zubová na zadní nápravě). Auta s tímto pohonem jsou v podstatě předokolky, u kterých probíhá připojování zadní nápravy elektronicky, a to podle natočení volantu, zrychlení či točivém momentu motoru. Výhodou je především šetření paliva, ovšem puristům asi nebude vonět, že to není to „pravé quattro“. TEST Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro: Stylu hodně, válců málo? Ne tak docela Jako běžný uživatel si z toho ale vůbec nemusíte dělat hlavu. Důležité pro obyčejného řidiče je, že si benzinový allroad zachovává vzduchový podvozek ve standardní výbavě. Světlost si můžete nastavovat manuálně na displeji, nebo závisí na zvoleném jízdním režimu. Vedle těch standardních je tu samozřejmě i možnost allroad a offroad. V režimu off-road je auto takzvaně na chůdách, ale při testování jsem s ním měl stejný problém jako s Range Roverem. Na polní cestu ano, na lesní také, ale nikam jinam si prostě netroufnu. Nicméně nepředpokládám, že byste se s luxusním kombi pouštěli do nějakých větších akcí. Za mě stačí, že břicho auta netaháte po zemi ani když máte kola v hlubokých kolejích od traktoru. A hlavně pořád máte to quattro, že jo. Smetánka Funkce vzduchového podvozku je absolutně bez výhrad. Vlastně jsem byl i rád za velká 21palcová kola, protože jsem díky nim cítil pořádně kontakt se zemí. Nerovnosti v tomto setupu do kabiny skutečně jen ťukají, auto se nijak nevlní a ve vysokých rychlostech vykazuje skvělou stabilitu, především v přikrčeném režimu dynamic. Na menších kolech s vyššími pneumatikami už bych měl nejspíš pocit, že jsem na voru. Řízení s proměnlivým převodem a příplatková natáčecí zadní náprava dělají s charakterem auta také svoje. Točit volantem není sice zas takový zážitek jako ve verzích S a RS, ale hbitost v nízkých rychlostech (zadní náprava se do 60 km/h natáčí až pět stupňů proti předním kolům) je na velikost vozu a jeho hmotnost hodně slušná. S novým Audi RS 3 2.5 TFSI v Krkonoších: Nejzábavnější ostrá audina dneška? Stačí jen naslouchat Neříkám, že vás bude dynamická jízda nějak extra bavit, přeci jen je to dvoutunové kombi bez sportovních ambicí, ale pospíchat tohle auto prostě umí a když se do toho opřete, tak vás nezradí. Žádné extra velké zhoupnutí karoserie na vnější kolo a tahání těžkého předku z oblouku ven tak většinou nenastane, pokud to samozřejmě opravdu nepřeženete s nájezdovou rychlostí. Cena Zcela základní Audi A6 allroad s motorem 40 TDI (150 kW) vás vyjde na 1.723.900 Kč. Jediný benzinový motor v nabídce není o moc dražší, stojí 1.961.900 Kč. Nejdražším ale není, od toho tu je zmiňovaný agregát 55 TDI za 2.018.900 Kč. Jak jsme si ale řekli, cena je jenom odrazový můstek do moře příplatků, které se vám snadno vymknou kontrole. Testované auto vyšlo na 2.878.300 Kč, příplatky jsme tedy měli v hodnotě téměř milionu korun.