Radosti Spotřeba Jízdní vlastnosti Dojezd na elektřinu Starosti Vysoká cena s příplatky Dlouhé nabíjení 8 /10 Audi A3 má ve své nabídce dvě verze s hybridem do zásuvky. Slabší 40 TFSI e a silnější 45 TFSI e, která sdílí ústrojí se Škodou Octavia RS iV. My jsme měli možnost vyzkoušet tu výkonově slabší se systémovým výkonem 204 koní a dojezdem na jedno nabití až 67 kilometrů. Teorie zní moc hezky, tak jaká je praxe? Technika Audi A3 40 TFSI e je stejná jako třeba u Škody Octavia iV. Pod kapotou se tedy nachází přeplňovaná zážehová čtrnáctistovka o výkonu 110 kW (150 koní) a s maximálním točivým momentem 250 N.m. Jako druhá pohonná jednotka je tu elektromotor o výkonu 80 kW a točivém momentu 330 N.m. Nové Audi RS 3 na první upoutávce. Na legendární pětiválec upozorňuje nápaditě Společně dohromady jsou jednotky schopné produkovat systémový výkon 150 kW (204 koní) a 350 N.m točivého momentu. Síla se přenáší pouze na přední kola prostřednictvím šestistupňové převodovky DSG. Akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za 7,6 sekundy a maximální rychlost činí 227 km/h, respektive 140 km/h v elektrickém režimu. Lithium-iontová baterie o kapacitě 13 kWh je umístěna pod zadními sedadly a zasahuje až do kufru. To omezilo využitelný prostor v zavazadelníku na 280 litrů oproti 380 litrům ve standardní verzi. To je první omezení, se kterým je nutné počítat. Dalším je menší nádrž na benzin, která má objem 40 litrů. Tady ale o takový deficit nejde, protože ztracené litry vám při dojezdu nahradí elektřina. TEST Audi SQ7 a SQ8 4.0 TFSI (373 kW): Skvělý motor nahrazen dokonalým Akumulátor nepodporuje rychlé nabíjení, což je u plug-in hybridů klasika. Takové auto je pro nabíjení doma v garáži nebo v práci. U nabíječky některého z poskytovatelů elektřiny budete akorát překážet. Po připojení auta s téměř prázdnou baterií vám palubní počítač ukáže potřebný čas k dobití okolo čtyř hodin. Za tu dobu se tam stihnou nabít i tři elektromobily. Ideální je nabíjet doma ze zásuvky či wallboxu. Konkrétně u tohoto auta ale nabíjení opravdu stojí za to. Dojezdu 67 km na jedno nabití totiž při určitých podmínkách jistě dosáhnete. S autem nabitým na dojezd 53 km jsem vyrazil z pražských Butovic domů do Hořovic, což je většinou po dálnici, kde jsem se držel mezi 100 a 120 km/h. Pod 35 ujetých kilometrech jsem měl spotřebu benzinu stále nulovou, zatímco elektřina ukazovala odběr 20,9 kWh/100 km. Dojezd byl ještě 12 kilometrů. Elektřina na dálnici došla až po 45 kilometrech, kdy se do procesu jemně připojil spalovací motor a auto začalo fungovat jako klasický hybrid. ABT upravil Audi RS 6 Avant. Stovku za 2,9 sekundy doplňuje kousek kovadliny uvnitř Domů (celkem 57,3 km) jsem dorazil se spotřebou benzinu 1,0 l/100 km a spotřebou elektrické energie 18,7 kWh/100 km. Doma pak stačí připojit auto do klasické zásuvky a ráno je hotovo. Ideální podmínky jsem samozřejmě neměl vždy, testovací týden, během nějž jsem ujel necelých 400 kilometrů, zvládl vůz s finální spotřebou 3,3 l/100 km a 14,8 kWh/100 km. Poslední Audi se spalovacím motorem se ukáže za pět let. Klasika ještě chvíli vydrží Jako alternativa ke spalovacím motorům tak tento plug-in hybrid může fungovat báječně, nicméně konkrétně pro mě je mnohem lepším řešením vznětová motorizace, která mi v tomto voze přirostla k srdci. Jezdí i pod 4 l/100 km, tankujete klidně po 900 kilometrech a doma ani v práci se netaháte s kabely. A jak je to s jízdou?

Chytráček Audi A3 40 TFSI e je skutečně chytré auto. Třeba když s nabitou baterií zadáte do navigace destinaci, auto v hybridním režimu přepočítá cestu a kombinuje pohon z obou motorů tak, aby to bylo z hlediska spotřeby co nejvýhodnější. Každopádně platí, že systém odpojuje spalovací motor opravdu často. V takovém případě je klíčové, aby se spalovací motor připojoval do chodu opravdu hladce. V tomhle ale Audi skutečně exceluje a předávání práce pod kapotou probíhá něžně a bez cukání. Nicméně spalovací motor je poměrně dost slyšet. Pokud ukazuje palubní počítač nulový dojezd na elektřinu, stále máte zajištěné třeba elektrické rozjezdy z křižovatek. Nové Audi RS 3 Sedan odhaleno únikem. Falešných mřížek se značka nevzdává Podobně jako Audi e-tron umí i A3 s plug-in hybridní technikou číst rychlostní omezení před vámi a samočinně zpomaluje třeba před obcí. Značku obce pak protnete třeba v rychlosti 56 km/h. Funguje to tedy skutečně dobře. Na rovině plachtíte a při jízdě z kopce si auto lehce přibrzďuje a dobíjí akumulátor. Univerzál 204 koní bohatě stačí na běžné cestování. V případě plug-in hybridu však dostanete ještě přidanou hodnotu návalu točivého momentu elektromotoru na přední kola v první fázi akcelerace. Pak se do všeho připojí spalovací motor a oba vás dovedou na stovku za 7,6 sekundy. To zajistí třeba bezpečné předjíždění. Reakce na pedál plynu je pohotová, dvouspojková převodovka reaguje velmi rychle a bez škubání. Nová A3 je relativně tuhé, ale na jízdu příjemné auto. Tato verze není naladěna jinak. Řízení je skvělé, kola na nerovnostech neodskakují a 18palcové gumy nabízí slušnou dávku trakce. Pod náporem točivého momentu elektromotoru ovšem umí trochu zacukat s volantem, a to především na mokru. TEST Audi S3 Sportback TFSI (228 kW): Tak mi to teda nandej, bejby! Je to velmi univerzální auto, jehož výkon vás občas vybídne i k rychlejším průjezdům oblíbených zatáček. V takovém případě oceníte mrštnost a odhodlanost auta. Prostě vás chce bavit. Sportovnímu autu se samozřejmě nepřibližuje, ale snaha se cení a svižná jízda je i s touto motorizací příjemná a na krátkou chvíli pobaví. Kolik za to? Audi A3 Sportback s motorizací 40 TFSI e startuje na částce 1.042.900 Kč v základní výbavě. V rámci základní nabídky nabídne nejvíce výkonu, a pokud chcete podobně výkonnou alternativu s čistě spalovacím motorem, je nutné přejít až k vyšší výbavě Advanced. V takovém případě dáte 1.093.900 Kč za plug-in hybrid, 1.064.900 Kč za motorizaci 40 TDI s dvoulitrem o výkonu 147 kW (200 koní) a 1.013.900 Kč za dvoulitr 40 TFSI, který dosahuje výkonu 140 kW (190 koní). Při pohledu na základní výbavu tedy vypadá plug-in hybrid jako dost drahý. Jakmile si k němu ale dosadíte podobně výkonné alternativy, už to není tak hrozné. E-Legend EL1 je poctou Audi Sport quattro na baterky. Dáte za něj přes milion eur Se základní cenou problém nemám, s příplatky už je to ale horší. Třeba v našem testovaném voze byla příplatková výbava v hodnotě skoro půl milionu korun. Metalíza, hezká kola, progresivní řízení, adaptivní tempomat, vyhřívání sedadel i zadní parkovací kamera, to všechno bylo v našem voze jako příplatkové položky. Když se to nasčítá, platíte najednou ranec.