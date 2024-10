Audi A3 se vrací s vylepšeným plug-in hybridem. Jen na elektřinu může jezdit i několik dní

Komplexní vylepšení pro standardní A3, S3 i RS3 přišlo v průběhu letošního roku a nyní přišla řada také na plug-in hybridní varianty. Nejdůležitější změna se udála pod kapotou – motor 1.4 TFSI se loučí a na jeho místo nastupuje moderní 1.5 TFSI evo2.

Oproti starší jednotce nabízí lepší chlazení spalovacího prostoru, dřívější uzavírání sacích ventilů a také vyšší kompresní poměr 11,5:1 místo 10:1. Vstřikování nyní probíhá tlakem 350 bar místo 200 bar u 1.4 TFSI. Elektrický pohon má na starost synchronní motor se stálým buzením o výkonu 85 kW a s 330 Nm točivého momentu, integrovaný do šestistupňové převodovky S tronic. Ta má mimochodem elektrické olejové čerpadlo, takže optimálně pracuje i když neběží spalovací motor

Dříve měla baterie využitelnou kapacitu 10,4 kWh a poskytovala dojezd 64 až 66 kilometrů. Nyní jde o 19,7 kWh při téměř stejné fyzické velikosti – dojezd na elektřinu proto vzrostl až na velkmí zajímavých 143 kilometrů dle WLTP. To při běžném nájezdu okolo 50 km denně (dojíždění do práce, na nákupy) vydrží i na více než dva dny. Temperování je řešeno samostatným chladicím okruhem. Auto vždy startuje pouze na elektřinu, mimochodem až do minus 28 stupňů Celsia.

Řidič může natvrdo nastavit jízdu na elektřinu, jinak vůz jezdí v automatickém režimu, který sám volí kombinaci spalovacího a elektrického režimu, rekuperuje (až 43 kW) nebo umožňuje plachtit s vypnutým motorem. Oproti dřívějšku lze baterii nabíjet stejnosměrně až 50 kW, z 10 na 80 procent se lze dostat do půl hodiny.

Plug-in hybridní A3 TFSI e bude k mání ve dvou verzích: Model 40 TFSI e má spalovací motor naladěný na 110 kW, systémově pak nabídne výkon 150 kW a 350 Nm točivého momentu. Na 100 km/h zrychlí za 7,4 sekundy a rozjede se až na 225 km/h. U provedení 45 TFSI e dává čtyřválec 130 kW, systémově pak jde o 200 kW a 400 Nm, přičemž zrychlení na 100 km/h zabere jen 6,3 sekundy a maximem je 237 km/h. Oba modely umí jet čistě na elektřinu až 140 km/h.

A pro zajímavost – díky plug-in hybridnímu ústrojí má A3 trošku jiné rozložení hmotnosti, než „klasika“ – více ve prospěch zadních kol, na něž připadá 45 procent kvůli baterii pod zadními sedadly. Proto má TFSI e specifické nastavení podvozku. Objednávky by měly být spuštěny již v průběhu října.