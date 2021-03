Co mě naopak nezklamalo, je zavazadlový prostor. O objemu 425 litrů už řeč byla a asi nemusím více rozvádět, že v porovnání s hatchbackem, který je oproti sedanu o 38.000 Kč levnější, není vstupní prostor tak praktický. Pokud ale nemusíte vozit kočárky nebo ledničky, budete spokojení. Třeba já jsem do limuzíny v pohodě uložil skoro dva metry vysoký vánoční stromek a hromadu tašek k tomu. Nechybí ani průvlak na lyže, jen se připravte na to, že vás zadní opěradla se středovou loketní opěrkou a rozdělením v poměru 40:20:40 vyjdou na 5900 Kč.

Že se nejedná o limuzínu v pravém slova smyslu, samozřejmě poznáte i na zadních sedačkách. Je to prostě kompakt na platformě MQB, což znamená, že i já mám při výšce 190 cm dostatek místa před koleny, posadím-li se „sám za sebe“. Nové Audi A3 má rozvor stejně dlouhý jako osmá generace golfu, rozdíly v podélném směru tady proto budete hledat těžko. S místem nad hlavou je to už ale horší. Zatímco v Audi A3 Sportback, které jsem vyzkoušel hned po dnes diskutovaném sedanu, mám prostoru nad hlavou tak akorát, v o více než dva centimetry nižším sedanu jsem si už tak pohodlně nepřipadal.

Nafta do limuzíny, benzin do hatchbacku?

Pod označením 35 TDI nečekejte nic jiného než čtyřválec 2.0 TDI Evo s výkonem 110 kW v rozmezí 3000 a 4200 otáček za minutu, který je možné párovat s manuální i automatickou převodovkou (za příplatek 44.000 Kč), ale nikoliv s pohonem všech kol. Ten má, navíc standardně, pouze verze 40 TDI S tronic s výkonem 147 kW, která v provedení S line vychází na 1.142.900 Kč. A pak samozřejmě Audi S3 quattro s dvoulitrem TSI/228 kW a cenou atakující 1,3 milionu korun.

V posledních testech nových kompaktů koncernu Volkswagen jsem si několikrát kladl otázku, zda je v jejich případě naftový motor skutečně potřeba, nebo stačí stejně výkonný a levnější turbobenzin. Zatímco u golfu, leonu, ale třeba i u octavie mi naftový motor nepřipadá jako úplná nutnost, k nejmenší limuzíně od Audi mi tak nějak lépe pasuje. Důvody jsou v zásadě dva: když si kupujete Audi A3, peníze navíc asi moc neřešíte (i když rozdíl mezi 35 TDI/110 kW a 35 TFSI/110 kW činí nemalých 85.000 Kč), a rozdíl v reálné spotřebě je ve skutečnosti větší, než zhruba litru uváděný výrobcem.

Zatímco s naftovým dvoulitrem 35 TDI jsem v průměru jezdil za 4,6 l/100 km stylem, kdy jsem spotřebu vůbec neřešil, se stejně výkonnou patnáctistovkou 35 TFSI, navíc vybavenou systémem vypínání válců CoD a schopností plachtit s vypnutým motorem, jsem při stejném stylu jezdil za průměrných 6,7 l/100 km. Když jsem se na spotřebu více zaměřil, jezdil plynuleji a ne jen kolem komína, spadla spotřeba nafťáku pod čtyři litry a benziňák se držel na šesti. Což není špatné, vezmu-li v úvahu zimní podmínky testování.

Nafťák mi ale v Audi A3 přirostl k srdci více už kvůli silnému zátahu z hodně nízkých otáček. Na druhou stranu není tak kultivovaný, jak bych si u limuzíny představoval. Sedmistupňový automat motor často posílá do nízkých otáček, ve kterých je holt slyšet víc než stejně výkonný turbobenzin, na druhou stranu při ustálené jízdě vyššími rychlostmi o nafťáku prakticky nevíte. Navíc se dokáže velmi rychle sebrat i z nízkého spektra otáček, je hezky pružný a pocitově „letí“ daleko rychleji, než uvádějí technická data.

Tím ale nechci říct, že by byla benzinová verze se 110 kW a 250 N.m špatná, jen možná i díky tomu, že pracovala pod kapotou dynamičtěji vyhlížejícího hatchbacku, v mém případě vrhala na celou věc jiné světlo. Když jsem seděl za volantem naftového sedanu, připadal jsem si jako ostřílený podnikatel, který si jde s chladnou hlavou za svým. Do lehkonového hatchbacku s patnáctistovkou jsem zase raději usedal v mikině s kapucí a kšiltovkou na hlavě, daleko častěji motor vytáčel do vysokých otáček a častěji jsem měl tendence někam pospíchat. Přitom jde v podstatě o ta samá auta, jen jedno je o patnáct čísel delší a lijete do něj naftu. Zvláštní, že?

Pro toho i tuhle

Nabízí se vysvětlení, že volba karoserie odráží váš životní styl. Benzinový hatchback podle mě je jako dělaný pro mladší řidiče bez větších závazků, nebo třeba jako druhé auto do rodiny pro maminy vozící děti do školy. Sedan s naftovým motorem zase dle mého názoru více vyhoví lidem, kteří tráví hodně času na cestách, řeší business a ocení reprezentativnější vzhled. Tříprostorová karoserie má navíc i výhodu ve větší tuhosti. Auto je tišší, pevnější, a sportovní podvozek nemusí znamenat uskákanou jízdu.

Projevilo se o to i při přesednutí ze sedanu do sportbacku – v sedanu byla při jízdě větší pohoda a klid, cítil jsem v něm větší oporu a zpětnou vazbu. Příplatkové progresivní řízení (7400 Kč) mohu jen doporučit, stejně jako adaptivní podvozek, který v komfortním režimu poskytuje opravdu pohodlné svezení, skvěle filtruje nerovnosti a je hezky vyvážený.

Audi A3 má v obou zkoušených verzích vzadu víceprvkovou nápravu (torzku má jen litrové TSI/81 kW a dvoulitrové TDI/85 kW), na druhou stranu provedení S line není zárukou sportovního svezení. Tohle auto je o přesnosti, tichosti a naprosté jistotě řidiče v tom, co se pod ním děje. Pro sportovní svezení je tady Audi S3, případně nové RS 3, na které se zatím čeká.