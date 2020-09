Nové Audi A3 už je i do zásuvky. Slibuje 67 km na elektřinu, cena však není nízká

Novou generací Audi A3 jsme se naposledy zabývali předminulý týden. Tehdy vylétla do světa očekává verze g-tron, spalující benzin i zemní plyn, dobře jsme ale věděli, že to stran pohonných jednotek kompaktu z Ingolstadtu není všechno. Co se základní řady týče, chyběla verze do zásuvky, kterou model jako takový disponoval i v minulé generaci. Novinka se poprvé ukazuje právě teď.

Dnes se vzhledem k současnému názvosloví nejmenuje e-tron, ale 40 TFSI e, aby nedocházelo k přiřazení k čistě elektrickým modelům Audi a vůz zapadl vedle sourozenců A6 Avant, A7 Sportback, A8, Q5 a Q7 s motory TFSI e. Menší plug-in hybridní Audi nenabízí, dobrou zprávou ale je, že stejně jako další koncernové kompakty s plug-in hybridním pohonem to není žádný louda.

O pohon Audi A3 40 TFSI e se stará kombinace zážehového motoru 1.4 TFSI s výkonem 110 kW a točivým momentem 250 N.m a elektromotoru s 80 kW a 330 N.m. Obě jednotky dohromady dávají 150 kW (204 koní) a 350 N.m, poháněna jsou přední kola a řazení obstarává šestistupňový automat DSG, jehož součástí je i zmíněný elektromotor. Lithium-iontový akumulátor má kapacitu 13 kWh a podle Audi vystačí až na 67 km čistě elektrické jízdy (WLTP).

Vůz startuje vždy na elektřinu, tedy alespoň pokud venkovní teploty nespadnou pod -28° Celsia. S maximálním využitím elektrické energie by se vůz měl dostat na spotřebu 1,4 až 1,5 l/100 km, odběr elektřiny činí 13,0 až 13,8 kWh/100 km. Vedle hybridního režimu, v němž si obě jednotky vzájemně pomáhají a využívají energii v závislosti na aktuální situaci, má vůz i režimy Battery Hold a Battery Charge. První zmíněný udržuje daný stav nabití akumulátoru, v druhém se akumulátor dobíjí s větším využitím spalovacího motoru.

Zástavba akumulátoru se neobešla bez obětí. Z původních 380 litrů objemu kufru zůstalo u hybridu 280 litrů, respektive 1100 litrů po sklopení zadních opěradel. Snad budoucí majitele zahřeje alespoň fakt, že se jedná o nejrychlejší verzi současné nabídky. Plug-in hybrid zrychlí z nuly na sto za 7,6 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 227 km/h, dosud nejrychlejší patnáctistovka TFSI s výkonem 110 kW ztrácí 0,8 sekundy a 3 km/h.

Cena plug-in hybridu Audi A3 40 TFSI e však není nízká. V Německu byla stanovena na 37.470 eur, což je v přepočtu asi 1,02 milionu korun (dle ČNB). Prodej bude zahájen koncem letošního roku, české ceny zatím neznáme.