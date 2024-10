Audi A2 e-tron už existuje! Tahle stylovka by se v nabídce značky určitě neztratila

Audi A2 je jedním z nejzajímavějších aut do města z počátku tisíciletí. Malé hliníkové MPV mohlo mít pod kapotou benzinové 1.4 či 1.6, ale i superúsporné motory 1.2 a 1.4 TDI. Design vozu měl na starosti Luc Donckerwolke a výsledek dokáže na silnici zaujmout i dnes. Bude z A2 jednou klasika? Možná, ale bylo jich na to vyrobeno moc. Zajímavá je ale, čehož si jsou vědomi i studenti samotné automobilky.

Na svém Instagramu totiž Audi ukázalo projekt Audi A2 e-tron, který je vlastně takovým restomodem původní A2. Design je ještě futurističtější a uvnitř si můžete všimnout moderních prvků včetně digitálních zrcátek nebo nového volantu. Vůz má také skořepinová sedadla s vyraženým znakem A2 e-tron pod hlavovou opěrkou.

Studentský projekt prozatím drží svou techniku pod pokličkou. Šance na výrobu něčeho podobného je samozřejmě mizivá, je to asi něco jako studentské projekty Škodovky. Audi jasně udává, že toho je „koncept, který není dostupný jako produkční model“. Nicméně to je škoda, protože retro elektromobily teď frčí a tohle by bylo cool.