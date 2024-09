Aston Martin Vanquish je nová vlajková loď značky s motorem V12, zvedá rukavici z Itálie

Aston Martin postavil před nedávnem model DBS 770 Ultimate a říkalo se, že je to poslední model značky s motorem V12. Díky, že jste se rozhodli jinak. Po šesti letech se totiž do nabídky vrací legendární jméno Vanquish. Legendární je i přesto, že je poměrně mladé, původní Vanquish vznikl z pera Iana Calluma až v roce 2001, přičemž inspirací bylo DB4 GT Zagato. Je to velmi britské auto, plnotučný grand tourer s motorem V12, který měl James Bond. To na zápis do historie stačí.

Tenkrát měl Aston Martin Vanquish jako hlavního rivala Ferrari 575. No a když teď Ferrari představilo svůj nový grand tourer 12 cilindri, tak to přece v Anglii nemohou nechat bez odezvy. Nový Aston Martin Vanquish je grand tourer s motorem V12 uloženým vpředu. Konkrétně jde o 5,2litrový dvanáctiválec, který je s výkonem 614 kW (835 koní) a s točivým momentem 1000 N.m nejvýkonnějším produkčním V12 v historii značky.

Je to evoluce motoru V12 se dvěma turbodmychadly, který jste mohli vidět pod kapotami vozů DBS Superleggera nebo DB11. S objemem 5,9 litru a bez přeplňování pak tento motor poháněl většinu dřívější produkce značky včetně DB9 nebo V12 Vanquish. Verzi tohoto motoru od Cosworth má pak i Aston Martin Valkyrie. Zde ačkoliv může mít až tisíc koní, je to společné dílo s Cosworthem a Adrianem Neweym a ne čistě Aston Martinu.

Motor zde má zesílený blok a ojnice nebo nové sací i výfukové potrubí. I turba jsou nová a dosahují o 15 % vyšších otáček při současném snížení setrvačnosti. Vše proto, aby měl nový Vanquish vysoký výkon, rychlé reakce na plynový pedál a zároveň nižší emise. Zajímavou funkcí je Boost Reserve, kdy auto umí uvolnit nahromaděný plnící tlak turbodmychadel pro okamžitou reakci při akceleraci. Aston uvádí, že je to funkce pro předjíždění nebo během dynamické jízdy.

Valvoline, technický partner týmu formule 1 týmu Aston Martin Aramco, dodal nový plně syntetický motorový olej. Pokud jde o přenos výkonu, tak to má na starosti osmistupňová převodovka ZF, přičemž poháněná zadní náprava je doplněna o elektronicky řízený samosvorný diferenciál, který umí přejít z plně otevřeného do uzavřeného za 135 milisekund. Se stálým převodem 2,39:1 dosahuje vůz maximální rychlosti 345 km/h.

Karoserie nového Vantage je hliníková, vpředu má dvojité lichoběžníkové zavěšení a vzadu víceprvkovou nápravu. Oproti předchozímu DBS 770 Ultimate je vůz o 75 % tužší v příčném směru. Tužší je také výztuha motoru a pevnější je rovněž uchycení tlumičů Bilstein DTX, které byly použity už u modelu DB12. Standardní výbavou jsou karbon-keramické brzdy s 410mm kotouči vpředu a 360mm vzadu.

Stabilnější chování v zatáčkách má zajistit systém Corner Braking 2.0, který pracuje se systémy kontroly trakce a ABS. Dle tiskové zprávy bude pro vůz možné v zatáčkách brzdit více zadními koly bez rizika ztráty stability a díky vyšší brzdné účinnosti bude možné začít brzdit později. Jinak se hodí doplnit, že z výroby má vůz pneumatiky Pirelli P Zero.

Ve výbavě je třeba prosklená střecha, infotainment HMI, bezdrátové Apple Carplay nebo 10,25palcový přístrojový štít. V interiéru potěší také mnoho fyzických tlačítek, ostatně středový tunel trochu připomíná předchozí provedení Porsche Panamera. Vůz je již možné objednávat, startovní částka je 330.000 liber, což je 9,8 milionů korun. Cena v Česku ale samozřejmě bude odlišná a málokdy uvidíte tohle auto se základní cenou.