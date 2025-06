Aston Martin Valkyrie LM splní závodní sen deseti vyvoleným. Může být váš jen na okruzích

Velký návrat britské značky do Le Mans se blíží, pocity jejích pilotů nyní může zažít hrstka extrémních boháčů.

Hypersport Valkyrie již závodí v šampionátech WEC a IMSA a za pár dní se pustí do legendární čtyřiadvacetihodinovky Le Mans. Tam Aston Martin poprvé závodil již v roce 1928. Poslední vítězství přišlo v roce 1959 s modelem DBR1, řízeným Royem Salvadorim a Carrollem Shelbym. K oslavě návratu do vrcholné třídy motorsportu značka postavila deset kusů verze Valkyrie LM, určené pouze k okruhovému ježdění. Od skutečného závoďáku se liší jen v drobných detailech, stejně jako on má například 6,5litrový dvanáctiválec Cosworth naladěný na 520 kW.

Zadní kola jsou poháněna skrze sedmistupňovou poloautomatickou sekvenční převodovku, zavěšení s dvojitými lichoběžníky je řešeno stavitelnými tlumiči a torzními pružinami na suvných vzpěrách. Kokpit obsahuje karbonovou závodní sedačku na míru jezdci, šestibodové pásy FIA 8853 a hasicí systém, originálu odpovídá samozřejmě i volant s integrovaným displejem a světelnou signalizací řazení.

„Je důležité zdůraznit, že model Valkyrie LM je téměř identický s závodním vozem, který v současné době soutěží v seriálech WEC a IMSA, s pouze několika drobnými odchylkami, které zajišťují, že se jedná o nehomologovanou variantu a je přístupný zákazníkům, aby si jej mohli vyzkoušet a užít si ho. Valkyrie LM představuje nejautentičtější zážitek z jízdy na okruhu, jaký je v současné době k dispozici,“ uvedl Adam Carter, vedoucí oddělení Endurance Motorsport společnosti Aston Martin.

Majitelům Valkyrie LM poskytne Aston Martin přístup do programu rozvoje jezdců, v rámci nějž budou moci zlepšovat své řidičské schopnosti a užívat si jízdu na okruhu naplno. V rámci programu se značka postará o dopravu vozů na okruh, správné nastavení a údržbu. Vlastníkům tak bude stačit jen doletět na místo a sednout za volant. K programu dostanou vlastní kombinézu, boty, nehořlavé prádlo, rukavice, helmu, systém HANS a na míru tvarované špunty do uší. Rozvoj jezdců s plnou podporou začne v příštím roce.

Zdroj: Aston Martin | Zdroj videa: Aston Martin