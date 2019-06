Aston Martin ukončí výrobu modelu Rapide. Brzo už nebude mít význam

Aston Martin Rapide je čtyřmístný sportovní sedan britské automobilky. Na svět přišel v roce 2010, ovšem první koncept mu předcházel již v roce 2006. Automobilka měla s praktickým Astonem velké plány, jenže prodejní čísla nedosahovala vytyčeným cílům.

A to je právě ten hlavní důvod, proč jeho výroba skončí. Aston Martin Rapide dožije konce v momentě, kdy do produkce nastoupí první SUV automobilky DBX a menší crossover Lagonda, kterým se maluje zatím růžová budoucnost.

Zatímco DBX se již chystá na své oficiální uvedení, ke kterému by mělo dojít na konci letošního roku, crossover Lagonda má za sebou teprve designovou studii. Do výroby by se však měl dostat do čtyř let. V momentě, kdy bude na trhu nová dvojice čtyřdveřových Astonů, nebude mít model Rapide již význam.

Současný Rapide se již brzy dočká elektrické verze Rapide E, se kterou měl údajně jezdit James Bond ve svém již pětadvacátém filmu. Spekulace se však nepotvrdily.