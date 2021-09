Aston Martin si nechal postavit hračku v životní velikosti. Důvod nemůže těšit víc

Přijde vám to jako celá věčnost, co jste viděli Aston Martin DB5 s rotačními kulomety místo předních světlometů v první ukázce na bondovku Není čas zemřít? Nám taky, však už to budou dva roky. Kvůli pandemii koronaviru se ale kina zavřela a filmová studia neměla jinou možnost, než s uvedením novinek ještě chvíli počkat.

Teď už jsou kina otevřená, ale o vaše peníze za lístky se pere jeden film za druhým, takže je v tom guláš a řada studií si vystřílela své nejlepší náboje takřka do prázdna. Návštěvníci teď prostě neví, na co jít dřív. Tvůrci nové bondovky na to jdou chytře a čekají, až hype trochu opadne, aby mohli udeřit plnou silou do slabších termínů.

Po několika odloženích to tak nyní vypadá, že 30.9.2021 je „TEN“ datum. Právě se totiž spustila masivní reklamní kampaň, jejíž součástí je i automobilka Aston Martin, dvorní značka aut agenta Jejího Veličenstva. Ve filmu budou celkem čtyři modely - ikonické DB5, klasický V8, grand tourer DBS a supersport Valhalla.

Návrat agenta 007 slaví značka postavením repliky ikonického DB5 v životní velikosti. Kovový model vznikl ve spolupráci se společností Corgi. Právě tato společnost totiž v roce 1965 postavila dnes již legendární hračku bondova auta, které se celosvětově prodalo přes 20 milionů kusů. Replika bude k vidění v Londýně v areálu elektrárny Battersea až do 1. října.

Věděli jste, že:

v knižní předloze jezdil James Bond v Bentley?

se stopáží 163 minut je Není čas zemřít nejdelší bondovkou?

Billie Eilish se stala v 18 letech nejmladší autorkou titulní písně k bondovce v historii?

filmaři spolupracovali i s automobilkami Jaguar a Land Rover?

se jedná už o 25. snímek série?

pro herce Daniela Craiga jde o poslední ztvárnění Jamese Bonda?