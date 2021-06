Aston Martin se spojil s Girard-Perregaux. Jejich výjimečné hodinky vzniknou v 18 kusech

Výsledek spolupráce se jmenuje Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition. Inspirací mu byly slavné kapesní hodinky Three Bridges z devatenáctého století, vyráběný právě švýcarskými hodináři. Jejich specifikum spočívá v tom, že se jejich strojek pohybuje na osách, položených vedle sebe jako malé mosty. Pouzdro má průměr 44 milimetrů a je vyrobeno z hypoalergenní titanové slitiny – zajímavostí je, že titan byl objeven poprvé právě ve Velké Británii, tedy domovině Aston Martinu.

Máte na McLaren Speedtail? Tak k němu potřebujete tyto hodinky za 21 milionů

Hodinky jsou průhledné, zcela jim chybí ciferník a sklíčka najdete v přední i zadní části. Nic tak nebrání nositeli v obdivování složitého vnitřního mechanismu. Ten je doplněn zařízením Troubillon, které vyrovnává odchylky v chodu a je považováno za znak nejprestižnějších výrobců. Je tvořeno 79 díly a dohromady váží jen 0,25 gramu. K mání bude jen necelá dvacítka kusů u autorizovaných prodejců Girard-Perregaux.