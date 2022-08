Aston Martin přichystal V12 Vantage Roadster pro hrstku vyvolených. Má 700 koní a jede přes 320 km/h

Možnost dostat o dva válce navíc oproti klasickému Vantage Roadsteru má u Astonu formu limitované edice.

„Máme něco úžasného, ale nedostanete to, i kdybyste se rozkrájeli.“ Tak vyznívá zpráva ohledně premiéry nové verze Vantage Roadsteru, která dostala pod kapotu 515kW (700koňový) dvanáctiválec se dvěma turby o objemu 5,2 litru. Aston si jej schoval jen pro vážené zákazníky, při premiéře již není žádný kus k dispozici. Nejde ale u pouhou transplantaci pohonné jednotky z Vantage V12 kupé – automobilka se postarala, aby dynamika odpovídala exkluzivitě.

Na 96 km/h zrychlí za 3,5 sekundy a jeho maximem je 322 km/h. Síla jde na zadní kola skrze osmistupňový automat ZF a mechanický samosvorný diferenciál. Tempo krotí karbon keramické kotouče s průměrem 410 mm s šestipístkovými brzdiči vpředu a 360mm plus čtyřpístkovými třmeny vzadu. Díky kompozitnímu materiálu se podařilo ušetřit 23 kilogramů neodpružené hmotnosti. K odlehčení přispívají i přední nárazník, kapota, blatníky a prahy z uhlíkových vláken. Lehká je také baterie a výfukový systém byl vyroben z milimetr tlustého nerezu – výsledkem je úspora 7,2 kilogramu oproti klasickému Vantage Roadster.

Oproti osmiválci je kabriolet s V12 o čtyři centimetry širší kvůli většímu rozchodu kol – ta mohou být na přání kovaná, čímž ušetří dalších osm kilogramů. A jako by to nestačilo, pokud si jeden z 249 šťastlivců objednal karbonová sedadla s ručním nastavením, jde o dalších 7,3 kilogramu dolů. Výroba má začít v třetím kvartálu letošního roku, budoucí majitelé mohou využít služeb individualizačního programu Q by Aston Martin, od nějž dostanou například exkluzivní laky, čalounění či polepy.