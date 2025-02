Aston Martin představil další úchvatné hodinky. Již pošesté spolupracoval s manufakturou Girard-Perregaux

V období po první světové válce si různé země rozebraly barvy závodních vozů – italská auta byla červená, francouzská modrá, německá bílá a posléze stříbrná, Britové měli zelenou. U soutěžních Aston Martinů začala být zelená, později známá jako British Racing Green, používána od roku 1922, a na jejích vozech najdeme tento odstín dodnes. Ve své základní nabídce barev má nyní značka mimochodem devět druhů zelené, bezpočet je jich k dostání v rámci individualizačního programu Q by Aston Martin.

Britská automobilka spolupracuje s švýcarskou manufakturou Girard-Perregaux od roku 2021, nové hodinky Laureato Chronograph Aston Martin Edition jsou již šestým společným projektem. Ciferník v opalizujícím zeleném odstínu při lakování vyžaduje čtrnáct specifických kroků, výjimečné jsou i použité materiály, například titan stejně jako u hypersportu Aston Martin Valkyrie. Srdcem je přímo u Girard-Perregaux vyráběný kalibr GP03300, viditelný přes safírové pouzdro s logem Aston Martin.

„Základní ideologií naší nejnovější kolekce hodinek Aston Martin bylo vytvořit něco, co by bylo spojením našich různých oblastí působnosti. Tak vznikl nápad vytvořit ciferník s barvou automobilové kvality v zeleném odstínu, který je Astonu Martin blízký. Proces byl dlouhý a složitý, ale na výsledek jsme hrdí. Tyto hodinky s jedinečnou opalizující barvou jsou důkazem odborných znalostí našich oborů při zvládnutí dokonalosti. Je to krásné pokračování našeho partnerství se společností Aston Martin, z něhož se zrodilo pět výjimečných modelů, které se vyvíjely souběžně s naší spoluprací,“ uvedl Patrick Pruniaux, generální ředitel společnosti Girard-Perregaux.