Aston Martin odhalil nástupce DB11. Má být revolucí sportovních GT, zesvětlení obrázků mnohé napovědělo

Za necelé dva týdny si Aston Martin nadělí k 75. výročí modelové řady DB nového pokračovatele rodu. Očekávání mají být velká.

Svět netrpělivě vyhlíží nástupce Aston Martinu DB11. Proč tak dychtivě? Protože podle automobilky vedoucí mediální kampaň pod heslem "This is no mere GT. Grand is not enough." (Tohle není pouhé GT. Grand nestačí.), se máme těšit na radikální krok vpřed. Nově příchozí model má být „více než pouhým GT“ a Aston Martin jím bude jistě chtít oslavit 75. výročí modelové řady DB. V jakém ohledu bude speciální, se pravděpodobně dozvíme až při premiéře 24 května.

Očekávání podporuje také fakt, že by si GT mělo ponechat velký spalovací motor. Jestli to bude zvolna vymírající V12, nebo evoluce V8, která je součástí plug-in hybridního pohonu Valhala, zůstává otázkou. Řada nadšenců bude ráda, že nepůjde o čistý elektromobil. I když toho se asi taky dočkáme, jelikož britský výrobce plánuje do roku 2026 přivést na svět šest nových modelů.

I když si většinu detailů nechává automobilka pro sebe, zveřejnila trojici výmluvných teaserů, na nichž je novinka dobře vidět. Designově zůstává Aston Martin věrný současnému směru se širokou maskou a mandlovitými světlomety s protažením v horní části. I boční profil je povědomý, ovšem v interiéru se nám naskýtá pohled na displej zcela nového infotainmentu s nakloněnou obrazovkou. Vysoký středový tunel je v konzervativním pojetí posetý různými tlačítky. Najdete tu válcovité ovladače teploty a intenzity klimatizace i hlasitosti audia, tlačítka vyhřívání a ventilace sedadel, nastavení adaptivního podvozku i výfukového systému, vypínání stop/startu a stejně tak deaktivaci prvků autonomní jízdy. Po zesvětlení obrázků vykoukl i volant s plochou spodní hranou.

Překvapením bude, jaký název Aston Martin zvolí. Spekuluje se o pokračování v zažitém číslování DB12. Na tento název si automobilka registrovala i ochrannou známku, ale kdo ví?