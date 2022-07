Aston Martin mění logo poosmé během 109 let existence. Má k tomu několik pádných důvodů

Rok 2022 je teprve v polovině, i tak značce Aston Martin přinesl tolik významných milníků, které vyústily v prezentaci nového loga a sloganu.

Aston Martin vstupuje do nové životní etapy zasahující jádro společnosti. Vedle současných pěti modelů pracuje automobilka na nové generaci nástupců, které zatím blíže nekomentuje. Významným krokem posledních dnů je vstup Saúdskoarabského investičního fondu do pozice druhého největšího akcionáře s téměř 17% podílem v hodnotě 2,262 mld. Kč. Post mu přinese dvě místa v představenstvu. Spolu s oznámením navýšení kapitálu vyskočily akcie luxusní značky o 20 %. To pomůže automobilce snížit dluh a podpořit vývoj nových vozů. Aby toho nebylo málo, Aston Martin slaví letos 100 let od prvního vstupu do Formule 1. Ani to nezůstane bez povšimnutí.

Rok 2022 si tedy zaslouží být zvěčněn jako zlomový bod, což se automobilka rozhodla stvrdit představením nového loga. Děje se tak teprve poosmé ve 109leté historii. Na tvorbě designu se podílel uznávaný umělec a odborník Peter Saville. Vydané propagační video nás pozve do klenotnické čtvrti Birminghamu, kde v zákulisí studia Vaughtons s 203letou tradicí dostává znak fyzickou podobu. Mimochodem, stejné studio stojí i za olympijskými medailemi z Londýna 1908 a pohárem pro Fotbalovou asociaci.

Novou okřídlenou plaketu nedostane žádný ze současných modelů. Zato v grafické podobě se ukáže tento víkend na monopostech týmu Aston Martin Aramco Cognizant F1 během Velké ceny Francie. V následujících měsících poběží rozsáhlá markentingová kampaň prezentující nový slogan „Intensity. Driven“. V něm Aston Martin podtrhuje spojení sportovního ducha, motorsportu a prvotřídního luxusu.