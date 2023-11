Aston Martin má prý nejpropracovanější bicykl na světě. Má materiál z Boeingu i čtyřpístkové brzdy

Automobilka Aston Martin si připravila premiéru něčeho, co popisuje jako nejvíce pokročilé, exkluzivní a pečlivě navržené. Nicméně auto to tak úplně není, jedná se o bicykl, který vznikl ve spolupráci s výrobcem kol s titanovým rámem J.Laverack Bicycles. To jsou kola od dvou set tisíc korun výš. Společný výtvor se jmenuje .1R na něm pracovali odborníci z projektů silničních aut i hypersportů.

Rám bicyklu je zkonstruovaný z titanu a karbonu. Konkrétně jde o titan Ti-6Al-4V, což je slitina titanu, hliníku a vanadia a čísla před chemickými značkami znamenají procentuální podíl ve slitině. Tento materiál nachází své využití v medicíně, motorsportu a najdete ho i v Boeingu 787. No a kdo sledoval konferenci nových iPhonů, tak si mohl všimnout, že tento materiál je jedním z highlightů verze 15 Pro Max.

Majitel si bude moct nastavit i kliky na převodníku a každý bicykl bude dodán se sadou nářadí pro dodatečné ladění. Odkazy na auta tu jsou, třeba představec má připomínat nástavce prahů u Aston Martinu DB12. Ráfky jsou pak od společnosti Aera Components s dráty 28 Sapim CX-Ray a plášti GP5000S TR. Pokud se zajímáte o profesionální cyklistiku, tak určitě víte, o čem je řeč...

Každý kus se staví 1057 hodin, z toho 515 hodin stráví na mašinách CNC. Z dalších prvků můžeme zmínit ještě čtyřpístkové brzdy nebo sedlo C13 od britské společnosti Brooks. Ačkoliv se Aston Martin o bicyklu zmiňuje jako o tom nejpropracovanějším na světě se několika prvenstvími, dále už své tvrzení v oficiální tiskové zprávě nerozvinuje. Stejně tak je tajemná cena, ale asi se shodneme na tom, že tohle nebude levná záležitost.