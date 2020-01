Aston Martin a Airbus představují novou helikoptéru. Luxusnější už být nemohla

Airbus Corporate Helicopters, neboli zkráceně ACH, uvádí zbrusu novou edici helikoptéry ACH130, která vznikla ve spojení s britskou automobilkou Aston Martin. Jak asi tušíte, výtvor vznikl v úzké spolupráci obou společností a je prvním dílem nově vzniklé kolaborace mezi Aston Martin Lagonda a ACH.

Spolupráce specialistů z obou stran na finální podobě této edice probíhala přes rok. Aston Martin navrhl pro helikoptéru čtyři verze designu interiéru i exteriéru a použil při tom stejné postupy a materiály jako u svých aut. Tyto helikoptéry budou samozřejmě nejvíce lákat majitele těch nejexkluzivnějších modelů Aston Martin.

O všudypřítomných odkazech na značku včetně plaket zobrazujících slavný okřídlený znak snad ani není třeba mluvit. Odkazy na automobily jsou četné, například detaily zadních sedadel jsou shodné s těmi z modelu DB11. Ke každé helikoptéře bude vyrobena i speciální plaketka odkazující na limitovanou edici se jménem svého majitele.

Zájemci už mohou objednávat. První kousky by do hangárů měly dorazit v prvním kvartálu tohoto roku. O ceně Airbus gentlemansky mlčí. Obyčejnou verzi jsme ale našli za tři miliony dolarů, levná sranda to tedy určitě není. To ale asi nikdo z nás nečekal.