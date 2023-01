Asi nejvzácnější nová Škodovka zachycena v Česku: Indický Kushaq se vůbec nesnažil schovávat

Škoda stvořená jako produkt pro Indii v rámci nové strategie značky na tamním trhu. Přesto se prohání po D11.

Jaká novodobá Škoda je na českých silnicích nejvzácnější? První Octavia RS posílená na 142 kW určena výhradně pro řecký trh? Čínský Kodiaq jako SUV-kupé? Pan Váňa z Brna nám poslal možná ještě něco unikátnějšího, na dálnici D11 totiž zachytil Škodu Kushaq, model vyvíjení výhradně na indický trh na dedikované platformě MQB-A0-IN.

Háček je právě v tom, že vůz se vyrábí v Indii, v závodě v Púně mu byla postavena nová výrobní linka a Kushaq se i díky tomu vyrábí z 95 % doma v Indii. V České republice by tak vůbec neměl co dělat. Přesto byl zachycen na českých značkách, konkrétně značkou začínající písmenem F, což je zvláštní registrační značka pro zkušební účely.

Právě to nám může napovědět, co tady auto vůbec dělá. Je sice pravda, že vývoj i výroba probíhají v Indii, ale nemusí to být vždy pravidlem. Škoda jasně uvedla, že vozy pro inidcký trh jsou prostě pro indický trh a Kushaq ani Slavia tak nejsou modely pro nás. Pro účely testování je ale jasné, že se u nás může sem tam nějaký kus objevit. Nicméně muselo být zajímavé vidět u nás takový unikát.

Kushaq je dostupný se dvěma motory. Základ tvoří litrový tříválec 1.0 TSI s výkonem 85 kW (115 koní), který je možné kombinovat s manuální 6stupňovou i automatickou měničovou převodovkou o stejném počtu rychlostí. U dražší patnáctistovky TSI se 110 kW (150 koní) bude na výběr mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovou převodovkou DSG.