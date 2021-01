Art deco na maximum. BMW ukazuje speciální custom na bázi R 18 od známého mistra

O tvorbě závodníka, designéra a konstruktéra Dirka Oehlerkinga z dílny Kingston Custom jsme už jednou psali ve spojení s jeho ódou na steampunk, tedy upraveným BMW R100RS z 80. let. Teď přichází mistr svého oboru s další stavbou. V rámci kolekce SoulFuel, která je spoluprací BMW Motorrad a vybraných úpravců, se představuje nový custom Spirit of Passion.

Krásné BMW M2C vzdává poctu historii. Má české značky a zajímavého majitele

Přestavba se základem v BMW R 18 zaujme především svou dodatečnou kapotáží, která je vytvořena ručně, a když spustíte oči z aerodynamické přídě s tradičními ledvinkami BMW a LED světlometem, zaujme vás i zadní blatník, respektive rozsáhlá kapotáž zadního kola s integrovanou brzdovou svítilnou.

Oehlerking se držel klasického art deco stylu, samotný základ R18 ale nemusel pro svou vizi zásadně upravovat. Rám je tedy 100% originální, stejně jako zavěšení kol a palivová nádrž. Řídítka jsou nicméně nová a custom má rovněž upravený výfukový systém. V rámu pak zůstává i původní dvouválcový boxer o objemu 1802 ccm produkující výkon 91 koní (67 kW) a 158 N.m točivého momentu.

Američané změní váš skútr BMW k nepoznání. Výchozí model ale není nejlevnější

„Tento projekt je pravděpodobně tím nejpůsobivějším v průběhu celé mé kariéry. Znamená to pro mě hodně – ne-li v tuto chvíli všechno. Důvěra, kterou do mě BMW Motorrad znovu vložilo, je pro mě nesmírně důležitá. Jsem za to velmi vděčný,“ dodává ke stavbě Oehlerking.