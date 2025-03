Art Cars od BMW vyráží na světové turné. Umělecká auta zavítají i na Slovensko

Známá série BMW Art Car, která vytváří z modelů německé značky „plátno“ pro nejvlivnější výtvarné umělce své doby, letos slaví 50. let od spuštění. K oslavě dnes už celé dvacítky pomalovaných vozů a jejich tvůrců si proto automobilka připravila BMW Art Car World Tour, tedy program světového turné, který umělecká auta připomene v rámci výstav a doprovodných akcí na pěti kontinentech.

Turné odstartuje v Evropě a Asii. Ve dnech 20. a 21. března budou vozy vytvořené Royem Lichtensteinem, Andy Warholem, Robertem Rauschenbergem, Davidem Hockneym a Jeffem Koonsem vystaveny v Muzeu užitého umění a na veletrhu umění Spark ve Vídni v rámci tamní akce „(R)Evolution of Art“. Nejnovější dvacátý Art Car – LMDh prototyp M Hybrid V8 od malířky Julie Mehretu – odstartuje asijskou část turné výstavou na veletrhu Art Basel v Hongkongu 28. až 30. března. Třináctý vůz od Sandra Chia – prototyp cestovního závoďáku řady 3 – bude zase v květnu součástí automobilové přehlídky Concorso d'Eleganza Villa d'Este u italského jezera Como.

V průběžně doplňovaném kalendáři turné se pro české nadšence zdá kromě Vídně prozatím nejblíže výstava vozů Franka Stelly (#2), Michaela Jagamary Nelsona (#7) a Mataza Kayamy (#9) ve slovenské Bratislavě, a to v období od 27. května do 1. června 2025. Případně budete moci zavítat do samotného muzea BMW v Mnichově, kde v rámci oslav 50. výročí řady 3 zůstanou od června 2025 do ledna 2026 k vidění právě pomalované trojkové modely od Stelly, Nelsona a Chia, zatímco mezi červnem a srpnem 2025 se zde na skok ukážou Le Mans prototypy M Hybrid V8 od Mehretu a starší V12 LMR z tvorby Jenny Holzer.

Kompletní informace o výstavách v jednotlivých městech BMW ještě upřesní. Českou republiku však značka ani pro část turné pokračující v roce 2026 zatím nezmiňuje. K výstavnímu Art Car programu nakonec BMW vydá i řadu speciálních produktů jako třeba zmenšeniny modelu M Hybrid V8 v barvách Julie Mehretu v měřítcích 1:18 a 1:43, třetí vydání oficiálního katalogu BMW Art Cars nebo novou kolekci oblečení ve spolupráci se značkou Puma.