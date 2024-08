Art Cars nejsou jen BMW: Tato umělecká auta pocházejí od Volva, Mercedesu i Škodovky

McLaren Artura (2023): Taky britský McLaren se nedávno pustil do spolupráce s umělci. Svůj hybrid Artura poskytl jako plátno německého abstraktnímu malíři Cevinu Parkerovi, který karoserii oblékl do stylu přímo vycházejícího z jeho vlastní obrazové tvorby. Velké cákance růžové přitom perfektně padnou do tvarů karoserie okolo bočních přístupů vzduchu k motoru. | Zdroj: McLaren