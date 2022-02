Arnold Schwarzenegger jako Zeus propaguje BMW iX. Sám má ale škraloup kvůli nedávné nehodě v benzinovém SUV

Reklamy pro americký Super Bowl musí být vždy něco extra. Bavorská automobilka letos nasadila samé těžké váhy.

Kdo jiný než bývalý Mr. Olympia, by měl hrát vládce řeckých bohů Dia? Arnold Schwarzenegger se v nové reklamě pro BMW objevuje po boku Salmy Hayek Pinault v roli bohyně Héry. Pár odchází z Olympu do důchodu a zvláště Zeus nese život mezi běžnými smrtelníky dost těžce. Nerozumí si s moderní technikou a vykutálení sousedé a další ho zneužívají jako mobilní nabíječku – tu vrhne bleskem do nůžek na plot, tam do elektrického golfového vozíku.

Manželka Héra proto svému muži vrátí radost do života novým elektrickým BMW iX, se kterým pár vyrazí vstříc světlým zítřkům, zatím co Zeus svými blesky zajistí hladký průjezd na zelenou na semaforech. „Humor spočívá v tom, že tento legendární bůh blesků, který má být nezničitelný, bojuje s každodenní elektronikou,“ vysvětluje hezky po germánsku Schwarzenegger. „Teprve když mu jeho geniální manželka daruje čistě elektrické BMW iX, je Zeus zasažen mocnou silou elektřiny a zcela omládne.“

Připomeňme si, že Arnold má velmi blízko k ekologii i elektromobilitě – několik ze svých vozů, včetně ikonického Hummeru, si nechal přestavět na elektřinu. Využíval také bateriový Mercedes-Benz třídy G. Tématu udržitelné mobility neunikl ani při své letošní bouračce, kdy pod koly jím řízeného GMC Yukon skončila Toyota Prius a při níž bylo poškozeno také Porsche Taycan.