Armádní Pandur zdemoloval první Škodu Fabia. Srandovní kočkování pokračuje

V listopadu roku 2016 došlo k dopravní nehodě, při které Škoda Fabia začala v reakci na překážku na silnici prudce brzdit, zatímco se za ní 42. mechanizovaný prapor vracel zpět do posádky ze cvičení ve Vojenském újezdu Boletice a jeho obrněná vozidla do sebe následkem prudkého brzdění narazila.

Při nehodě bylo lehce zraněno osm vojáků i posádka osobního vozu, ve kterém seděla řidička a její dcera. Jedno vojenské vozidlo Pandur bylo takřka ihned opraveno, ale další čtyři takové štěstí neměly. Navzájem si o sebe totiž poničily korby a musely tak být transportovány do Tatra Defence Vehicle na opravu.

Tato kuriózní nehoda se postupně transformovala ve vtipné kočkování, ačkoliv na začátku všeho byla událost, která vůbec nemusela dopadnout dobře. V únoru letošního roku narazil 41. mechanizovaný prapor opět na Škodu Fabia. Tentokrát ale ne doslova. Pandury zastavily u cesty a vojáci pomohli staršímu páru s výměnou kola.

Armáda ČR okomentovala situaci na svém Facebooku: „armáda vs. fabie zatím mír“. Jako poděkování za pomoc s defektem u vozu Škoda, pozvala nedávno naše domácí automobilka vojáky do Bělé pod Bezdězem, kde se mohli vojáci svézt na místě spolujezdce s vozem Fabia Rally2 evo.

Tento komický konflikt a povedená marketingová rošáda však pokračuje. Ostatně už od automobilky po akci se soutěžní fabií zaznělo, že „již brzy se všechno změní“. A Armáda ČR na svých sociálních sítích nyní zveřejnila video, ve kterém ukazuje, jak by to dopadlo, kdyby Pandur tenkrát nedobrzdil.

„Přesně před pěti lety vyřadila obyčejná fabia čtyři naše pandury. Vyslechli jsme si za to své. Bereme to. Se škodovkou už jsme se usmířili. A teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil,“ udává Armáda ČR na svém Twitteru.