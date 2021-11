Armádní Jeep, praktický Ram i Wrangler pro sedm. Stellantis se na SEMA odváže

SEMA, největší automobilová výstava zaměřená na upravené vozy, se poprvé konala již v roce 1967. Od roku 1990 se pak konala nepřetržitě až do roku 2020, kdy byl ročník zrušen kvůli pandemii koronaviru. Letos se však slavná tuningová show vrací v plné síle a my se tak můžeme podívat na to, co se na nás chystá.

Vedle úpravců sem totiž jezdí i automobilky, aby se mohli zasnít a sbírat zpětnou vazbu od diváků na své nové koncepty. Velmi silné zastoupení má letos třeba skupina Stellantis, respektive její americké značky. Jeep ukáže hned několik aut. Třeba off-roadový koncept Wrangler 4xe s vyšší světlou výškou, pneumatikami BFGoodrich KM3 a tlumiči Fox.

Dalším Jeepem je praktický Wrangler Overlook, což je Wrangler natažený o 30 centimetrů na délku. Tím pádem se do něj s přehledem vešla třetí řada sedadel. Pro více místa na hlavu pak mají cestující vzadu ještě o skoro 13 centimetrů vyšší střechu. Vůz se ještě pyšní 20palcovými koly Black Rhino York a pneumatikami BFGoodrich KM3.

Předposledním konceptem Jeepu je Grand Cherokee L Breckenridge. Vedle 21palcových kol z dílny Mopar a střešním boxem Thule se vyznačuje ještě barevnými kombinacemi. Exteriéru i interiéru dominují modrá s měděnou, podobně jako u vozů Cupra. Vnitřek je pak obohacený o dřevěné obložení.

Posledním autem od Jeepu je Kaiser Jeep M725. Číslo 725 nám napovídá, že šlo o armádní ambulanci ze 60. let. Nyní je to restomod, který může sloužit jako pojízdná kavárna i jako obytný vůz. Pod kapotou je atmosférický osmiválec o objemu 6,4 litru s výkonem 485 koní. I tento vůz má moderní kola Black Rhin Armory a terénní pneumatiky.

Od Jeepu se můžeme přesunout ke značce Ram, která si připravila dva koncepty. Prvním je Outdoorsman, který se vyznačuje především rámem na korbě pro převážení velkých předmětů a promyšleným systémem úchytů a úložných boxů. Z doplňků nechybí ani vysavač.

Druhým konceptem je 1500 TRX RexRunner, který vychází z nejvyšší verze motorizace V8 Hemi o výkonu 523 kW (711 koní). Tato dobrodružnější verze se vyznačuje ochrannými kryty podvozku, větším nájezdovým úhlem vpředu (o 2,3 stupně), koly Black Rhino Chamber a 37palcovými pneumatikami GoodYear.

No a jako poslední se s konceptem přihlásil Dodge, který uvedl Challenger Holy Guacamole. To kdybyste zatoužili po moderním muscle car s dřevěným obložením palubní desky a svítivě zelenými károvanými potahy sedadel a výplních dveří. Zvenku se pyšní unikátním lakem Rotten Avocado. SEMA Show startuje zítra a končí v pátek 5. listopadu.