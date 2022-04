Ares S1 Speedster je převlečená Corvette C8 s italskými tvary. Na cenu se prý nemáte ptát

Americká klasika v italském kabátku od bývalého šéfa britské automobilky. Zní to jako když pejsek a kočička pekli dort, ale tenhle exkluzivní kousek vznikne jen ve 24 exemplářích a nabídne výkon přes 700 koní.

Zatímco Evropa násilně tlačí elektrifikaci snad do všeho, co má kola, Američané tomuto trendu částečně odolávají. Díky tomu si za „velkou louží“ můžete koupit sportovní vůz s motorem uprostřed bez nutnosti vozit s sebou baterie. A protože do této koncepce vstoupila i Corvetta se svou osmou generací, jde o cenově dostupné řešení.

Jenže se mohou objevit tací, kterým sice vyhovuje americký osmiválec, ale chtěli by trochu více luxusu a exkluzivity. Právě pro tuto skupinu lidí je zde italská karosárna Ares Modena se svým nejnovějším projektem Ares S1 Speedster. Pokud jsou vám název i záď vozu povědomé, máte pravdu. V minulosti už vznikla verze s pevnou střechou.

Tým pracující pod vedením bývalého šéfa Lotusu Danyho Bahara tentokrát vsadil na otevřenou koncepci. Navrhl zcela nové čelní sklo, které v kombinaci s bočními okénky těšně obepínají kokpit a minimalizují průnik turbulentního vzduchu dovnitř. S1 Speedster má také výrazně přepracované přední LED světlomety.

Uvnitř výrobce dobře maskuje původ Corvetty C8 zcela novou palubní deskou, kam integroval trojici obrazovek. Původ naopak prozradí tvar volantu a uvítací obrazovka po zapnutí zapalování. Nová jsou také sedadla, která spodním výkrojem v oblasti stehen připomínají koncept Ferrari. Vzhledem k tomu, že se jedná o malosériového výrobce, zákazník má možnost nakonfigurovat si interiér vozu na míru svému vkusu. Středový karbonový tunel však zůstane vždy odhalen.

Unikátní karbonová karoserie není jen pastvou pro oči. Promyšlené křivky zlepšují chlazení přívodem čerstvého vzruchu. Za předními sedadly se nachází atmosférická V8 s výkonem kolem 526 kW a točivým momentem 769 N.m. Ares v tiskové zprávě říká, že díky omezovači v 9000 otáčkách za minutu motor zní jako V10. Spojený je s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohání zadní kola.

Pokud se musíte ptát na cenu, podle studia si pravděpodobně vůz nemůžete dovolit. Samozřejmě výslednou částku ovlivní, jak kreativní budete při výběru specifických prvků. Výrobní kapacita je omezena na pouhých 24 kusů. Objednávky jsou otevřené.