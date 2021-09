Arctic Trucks poladili Isuzu D-Max. Drsný pick-up AT35 je snem každého venkovana

Společnost Arctic Trucks se věnuje ladění a stavbě extrémních pick-upů už téměř třicet let. Do širšího povědomí se dostala hlavně díky polárnímu speciálu motoristického pořadu Top Gear. Nyní připravila vyladěnou verzi Isuzu D-Max s názvem AT35, s nímž můžete s klidem vyrazit do těžšího terénu.

Vůz dostal výztuhy, odpružení Bilstein Performance a pětatřicetipalcové terénní pneumatiky obuté na sedmnáctipalcových kolech. Světlá výška činí slušných 29 centimetrů, nájezdový úhel má hodnotu 36 stupňů. Pro snazší nastupování Isuzu dostalo také rozšířené prahy.

Úprava je nabízena s plnou výbavou, tedy třeba devítipalcovou obrazovkou infotainmentu, audiosystémem s osmi reproduktory a paletou užitečných asistentů – rozpoznáváním dopravních značek, udržováním v jízdním pruhu, automatickým brzděním a tak dále.

K mání je s jediným naftovým motorem 1.9 o výkonu 121 kW a s 360 N.m točivého momentu. Budoucí majitel může zvolit mezi šestistupňovým manuálem a automatem. Do prodeje jde v polovině února příštího roku.