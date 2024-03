Apple prý vzdává vývoj vlastního elektroauta. Zaměstnance přesune na výzkum umělé inteligence

O automobilu z produkce amerického výrobce spotřební elektroniky se mluví již mnoho roků – a firma na něm skutečně pracovala v uplynulých přibližně deseti letech. Na projektu se vystřídala řada zvučných jmen z automobilového průmyslu, která ale před cílovou páskou zamířila do jistějších vod – například k Fordu nebo menším slibným výrobcům elektroaut. Magazín Automotive News nyní hlásí, že z dobře informovaných zdrojů uvnitř Applu přišly zprávy o ukončení vývoje, respektive jeho postupném útlumu.

Na vozidle dle dostupných informací pracovala skupina Special Projects Group o síle přibližně dvou tisíc vývojářů. V nedávné době se dle agentury Bloomberg stav projektu dostal do fáze, kdy bylo zapotřebí rozhodnout, zda pokračovat či nikoliv. Vedení Applu prý vyhodnocovalo, zda se vyplatí jeho pozdržení do roku 2028 kvůli nutnosti připravit elektromobil na autonomní jízdu úrovně 4 místo původně zamýšlené úrovně 2. Vůz měl stát okolo jednoho sta tisíc dolarů (zhruba 2,5 milionu korun), nicméně při této ceně se nezdálo, že by přinesl tak vysoké marže, na které je společnost zvyklá.

Většina vývojářů zejména se specializací na software má být přeřazena k vývoji generativní umělé inteligence, experti na hardware a konstruktéři pak mohou hledat další vhodné angažmá v rámci firmy. Pracovníkům novou skutečnost měli sdělit provozní ředitel Jeff Williams a viceprezident pro technologie Kevin Lynch. Do projektu byly jistě investovány obrovské prostředky, které nyní Apple může bez výsledků odepsat.