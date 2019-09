Apple CarPlay bez kabelu už umí BMW, Audi i Škoda Kamiq. Tak proč ne ostatní?

Apple Carplay je, společně s Android Auto, asi tím nejlepším způsobem, jak do svého automobilu dostat nějakou rozšířenou konektivitu. Zrcadlení telefonu se pomalu dostává téměř do všech vozů na trhu. Vozy z koncernu Volkswagen lze připojit už snad všechny a taková Toyota oznámila toto rozhraní do modelového roku 2020, prozatím ve Spojených státech.

Rozhraní pro Toyotu v Evropě je podle informace z letošního července, kterou britské zastoupení uvedlo na oficiálním blogu, teprve ve vývoji a momentálně nemůže poskytnout více informací. Apple Carplay je fantastická věc, hlavně od té doby, co podporuje i oblíbenou navigační aplikaci Waze.

Ve většině aut ale pořád funguje pouze po kabelu, přes USB rozhraní automobilu, do kterého dostanete svůj Lightning kabel. Nicméně stále je to další nevzhledný kabel v autě, který sice v některých interiérech lze schovat do přihrádky, či loketní opěrky, ale většinou jen překáží u řadící páky.

Řešení se samozřejmě nabízí - použít bezdrátovou technologii. Jenže to není tak jednoduché. Výrobce audiotechniky Harman Kardon se touto problematikou zabýval a na začátku roku 2017 dokonce uvedl, že se mu podařilo zprovoznit první prototyp. Vedle toho, že tento výrobce pracuje s nepřeberným množstvím značek, jste si asi po letech stihli všimnout, že nejužší spolupráce je s automobilkou BMW.

Není tedy divu, že se jako první objevila bezdrátová technologie právě v Mnichově. Vozy BMW na to byly navíc údajně připraveny již od roku 2016, konkrétně u řady 5, jen chyběl ten poslední díl skládanky. Nutné je také podotknout, že jako první se s tímto systémem objevil výrobce Alpine, který připojil Carplay přes wifi ve svém informačním systému iLX-107A - úplně první tak byl aftermarketový výrobce.

Pár zajímavostí Demo bezdrátového Carplay bylo připraveno již na veletrhu spotřební elektroniky CES v roce 2016, kde měl tuto funkci předvést Volkswagen. Bohužel to Apple na poslední chvíli zrušil, protože chtěl okolo toho trochu větší show. Apple umožňuje bezdrátové připojení Carplay od verze operačního systému iOS 9, která byla do světa vypuštěna 8. června 2016.

Od roku 2017 je tak možné připojit Apple Carplay v BMW, vybavených jednotkou NBT Evo se softwarem ID5, nebo ID6, bezdrátově. S největší slávou s tím ale přišla současná generace trojkové řady. K připojení je však nutné mít WiFi konektivitu mezi autem a telefonem. Od roku 2018 následovala zpráva od Audi (bezdrátové připojení najdete například v modelu Q7 po faceliftu) a postupně můžeme očekávat rozšíření do celého koncernu Volkswagen. Jaké překvapení pro mě bylo, když jsem sedl do nové Škody Kamiq, která bezdrátové Apple Carplay podporovala.

Apple CarPlay bez kabelu? Jako první to umí neoriginální infotainment

Mezi další se pak řadí nový Mercedes-Benz třídy A, respektive infotainment MBUX od roku 2019. Co bude následovat? Tak zejména koncern FCA, který slibuje bezdrátové připojení do vozů Chrysler, Jeep a Dodge. Mezi první vlaštovku se řadí nový Ram 1500. Toyota je tedy stále ve vývoji a na další informace si ještě počkáme.