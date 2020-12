Apple auto přece jen vznikne. Mohlo ale být už dávno, stačilo kývnout na Muskovu nabídku

Americký technologický gigant Apple se s nadšením chystal na uvedení svého prvního automobilu, nakonec z toho však sešlo a nápad šel k ledu. Podle všeho ale ne dlouho, protože podle posledních zpráv uvidíme první automobil s nakousnutým jablkem ve znaku do čtyř až pěti let.

S oznámením přišla agentura Reuters, podle které Apple oživil šest let starý Project Titan. S uvedením vozu na trh si dá Apple čas především kvůli vývoji vlastní technologie baterií, od které si slibuje to, čeho chtějí dosáhnout výrobci elektromobilů po celém světě - vysoce výkonné baterie s nízkou cenou pro všechny řidiče.

Apple podle všeho experimentuje s lithium-železo-fosfátovými bateriemi. Jeho auto má jezdit samo a používat technologie i od externích dodavatelů. Výroba samotného elektromobilu by pak také měla probíhat mimo výrobní závody značky. Ostatně vedle telefonů a počítačů by asi automobil nemohl vznikat.

Projekt má na starosti viceprezident společnosti Doug Field, kterého si Apple již dříve přetáhl z automobilky Tesla. Zajímavé je, že Elon Musk na Twitteru zveřejnil, že v nejtemnějších dnes Modelu 3 oslovil Tima Cooka s tím, jestli nechce Apple odkoupit automobilku Tesla, navíc za jednu desetinu její nynější ceny. Tim však setkání odmítl.

K zamyšlení je to určitě zajímavé, ale už je to minulostí. Teď můžeme jen bedlivě sledovat, co všechno Apple tedy chystá. Některé patenty spojené s automobilovým průmyslem si již nechal zaregistrovat, ale nic bližšího zatím nevíme. Můžeme tak jen zatím vtípkovat, jestli bude součástí balení auta i nabíjecí kabel.