Apokalyptická tatra, luxusní SUV i docela normální ojetina: Sledujte nový Svět motorů!

Už dnes ve 20:30 odvysílá stanice Nova Action další díl televizního Světa motorů. Co v něm uvidíte?

Svět motorů dnes opět zavítá na vaše televizní obrazovky. Ve čtvrtém díle třetí série se můžete těšit na testy aut a další zajímavosti nejen ze světa automobilů. Otestujeme dvě luxusní SUV, prověříme kompaktní ojetinu a chybět nebude ani poradna. Ale popořadě…

Dvě luxusní SUV, ale každé úplně jiné a pro zcela jinou skupinu zákazníků. Honza Mička vyzkouší plně elektrický Mercedes-Benz EQE SUV. Že jsou elektromobily drahé, tudíž špatně dostupné a pro většinu lidí nezajímavé? Zadržte, tohle auto vyjde na podobné peníze jako alternativy se spalovacím motorem. Naproti tomu Maserati Grecale vypadá jako auto plné emocí. Zda je to skutečně pravda, zjišťoval v testu Michal Dokoupil.

Stačí chvilka nepozornosti a z vašeho čtyřkolového miláčka je tříkolový. Nevěříte? Tak se podívejte, jak po zimě vypadá celá řada silnic nižších tříd. Jsou plné výmolů, jejichž opravy se táhnou a auta trpí. Co ale dělat v případě projetím výmolu poškodíte auto? Na to odpoví Petr Slováček a jeho poradna.

Sháníte ojetý kompakt? Možná by se vám mohl líbit Ford Focus třetí generace. Pořád vypadá dobře, ale jeho kořeny sahají až do roku 2010, což může být v některých ohledech problém. Na zajímavou ojetinu se podíval Tomáš Dusil a prozradí vám o ní vše, co před nákupem potřebujete vědět.

Náš redakční hromotluk Martin Karlík osedlal další zajímavou mašinu – Tatru, která sice jako Tatra na první pohled nevypadá, ale při pohledu na motor musí být každému jasné, odkud vítr vane. Atmosférický desetiválec, točivý moment 1000 N.m, navíc vzhled jako z postapokalyptického filmu… I tohle je televizní Svět motorů!

Chybět nebude ani rozhovor se zajímavou osobností. Zůstaneme přitom u sportu. David Šprincl si povídal s šermířem Alexanderem Choupenitchem, držitelem bronzové medaile z Letních olympijských her 2020 v Tokiu. Jaký je řidič a v jakém autě jezdí?

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .