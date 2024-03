Aplikace Google mapy testuje novinku, která vám usnadní život. Zatím však nebude fungovat všude

Aplikace Google Maps právě testuje novou funkci, která vám zobrazí vchody a východy do budov. Zdánlivá drobnost vám může usnadnit cestování a ušetřit spoustu času, protože především u velkých komplexů je často složité vhod najít. Hodí se to i například, když potřebujete zastavit ke vchodu co nejblíže.

Vchody a východy jsou zobrazeny jednoduchou grafikou pomocí piktogramu, který je vidět pokud máte v mapách budovu přiblíženou. Funkce se bude nasazovat postupně a zpočátku určitě nebude fungovat všude. Funkci měl prozatím možnost vyzkoušet magazín Android Police a funguje to na některé supermarkety, kavárny i doktory.

Fajn je, že tuhle novou funkci nevyužijete jenom při parkování autem, ale i při pohybu hromadnou dopravou. Velmi nápomocné totiž budou vstupy a výstupy z metra. Aplikace Google Maps funguje na většině operačních systémů včetně těch nejpoužívanějších, tedy Android a iOS.