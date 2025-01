Antonio Banderas natočil pro Mercedes film se svou krásnou dcerou. Ukazuje, jak auto zná váš den

Dvouminutový snímek se jmenuje „In her shoes,“ jeho hlavním tématem jsou personalizované zážitky díky uživatelským účtům.

Co se stane, když si půjčíte auto svého dítěte i s jeho uživatelským profilem a zkusíte začít jeden den „v její kůži?“ To ukazuje značka Mercedes-Benz ve spolupráci se slavným hercem a režisérem Antoniem Banderasem, jeho dcerou Stellou a sedanem třídy E.

Hlavní protagonista se do účtu přihlásí přes PIN, vůz ho poté bere na různá místa, která Stella v rámci svého denního programu navštěvuje. Dostane tak nejen japonská zelený čas Mačča, ale pokusí se také vstoupit do hudebního klubu, sežene jídlo a získá novou manikúru.

„Řídit Stellinu třídu E bylo jako vstoupit na jeden den do jejího světa. Rozsah možností personalizace a interakce s tímto vozem jsou skutečně impozantní. Stejně jako Mercedes-Benz jsem velmi přesvědčen, že automobil by dnes měl být více než jen dopravním prostředkem: mění se v digitálního společníka, osobní prostor, ve kterém se jeho majitelé mohou cítit naprosto uvolněně. Díky inovativním technologiím ve třídě E to již není jen zbožné přání, ale realita,“ uvedl Banderas.