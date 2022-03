Anketa Auto roku 2021/2022 v ČR má finalisty! Šanci má Dacia Jogger, Škoda Fabia a jen jeden elektromobil

Finálová šestka bude nyní podrobena druhému kolu testovacích jízd. Po nich už přijde řada na lámání chleba.

Anketa Auto roku v České republice jde do finále. Po prvním kole testovacích jízd, které proběhlo v polovině března, již známe šestici aut, která se o titul bude ucházet. Vzhledem k pandemické situaci došlo ke sloučení dvou ročníků ankety do jednoho, hledá se tedy Auto roku 2021/2022. A které že to bude?

Z necelých čtyřiceti nominovaných automobilů se do finále dostává jen jeden elektromobil, kterým je BMW i4. Následuje ho aktuální žhavá novinka na českém trhu a velmi diskutovaný vůz Dacia Jogger. Kompakty pak budou hájit Opel Astra a Peugeot 308, které sdílejí stejnou techniku.

O titul se bude ucházet i Subaru se svým SUV Outback a v domácí barvy zastupuje čtvrtá generace Škody Fabia. Druhé kolo testovacích jízd proběhne ve čtvrtek 31. března a po nich už přijde řada na finální rozhodnutí. I letos je finálová šestka různorodá a dopadnout to může skutečně jakkoliv.

V roce 2020 vyhrálo anketu BMW řady 3, druhou příčku obsadila Mazda CX-30 a domácí Škoda Kamiq se umístila na třetím místě. BMW si v roce 2020 připsalo vítězství poprvé po 26 letech. Dokáže svůj triumf zopakovat?