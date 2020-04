Ani starší Hyundai i30 se ještě nevzdává. V plné výbavě stojí jako základní VW Golf

Hyundai je jednou z automobilek na českém trhu, které nabízejí vozy za překvapivě nízké ceny. Prodej hatchbacku i30 po faceliftu české zastoupení značky „vykoplo“ verzí Start za cenu od 319.990 Kč, a když se povznesete nad kola s poklicemi a nelakovaná vnější zpětná zrcátka a kliky dveří, není si na co stěžovat. Ceník modernizovaného kompaktu platí od 1. dubna, souběžně s ním ale už pár dnů běží akce na skladové vozy před modernizací. A i v tomto případě platí, že za málo peněz dostanete hodně muziky.

Na mysli mám limitovanou edici All Inclusive, která se týká všech dostupných provedení karoserie (hatchback, liftback, kombi) a motorů 1.4 T-GDI/103 kW a 1.6 CRDi/100 kW. Ani v jednom z případů přitom cena díky prémii nejméně 40.000 Kč nepřekročí částku 554.990 Kč, a to ani, pokud zvolíte verzi s automatickou převodovkou. Ta totiž místo obvyklých 50.000 Kč stojí polovinu, a to jak u benzinového, tak naftového motoru.

Nenapadá mě, co více by mohla výbava vozu zahrnovat. Počítejte s litými 17palcovými koly, Bi-LED předními světlomety, navigací, konektivitou Apple CarPlay a Android Auto, vyhřívanými předními sedadly a volantem, dvouzónovou automatickou klimatizací, bezklíčovým odemykáním a startováním, systémem pro sledování slepého úhlu, sedmi airbagy, adaptivním tempomatem, přístrojovým panelem Supervision či zadní parkovací kamerou.

Takto vybavený hatchback s motorem 1.4 T-GDI/103 kW stojí 479.990 Kč, což je pro srovnání cena základního Volkswagenu Golf 1.0 TSI/81 kW. I ten má ale velice slušnou výbavu. Na Fastback si připravte nejméně 489.990 Kč a kombi stojí od 499.990 Kč.

Příplatkových prvků je málo, to se ale u skladovek dá očekávat. Metalíza navýší cenu auta o 16.900 Kč, 1290 Kč dáte za velurové podlahové rohože a za necelých sedmnáct stovek vám prodejce nechá vůz přihlásit do evidence vozidel. V ceně vozu je dále sada zimních pneumatik na 17palcových kolech, záruka na 5 let bez omezení počtu ujetých kilometrů či 5 let asistenčních služeb a kondičních prohlídek zdarma.

Kompletní ceny všech verzí najdete v tabulce níže. Hyundai v ceníku dále dodává, že prémie a benefity neplatí pro velkoodběratele.