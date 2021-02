Ani kopie, ani paskvil: Designér odhaluje tvůrčí postup u konceptu Renault 5

Původní Renault 5, navržený Michelem Boulém, je jedním z nejrozpoznatelnějších vozů francouzské značky. A také nejúspěšnějších. Vyráběl se ve dvou generacích, přičemž té první se v letech 1972 až 1986 prodalo přibližně pět a půl milionu kusů.

O jeho návratu v moderním hávu je rozhodnuto, koncept novodobé podoby byl přijat velmi vřele. S takovým materiálem je však nutné pracovat velmi citlivě. Tým designéra Françoise Leboinea nejprve shromáždil archivní materiály, výkresy, magazíny, katalogy a také si zapůjčil vůz od Renault Classic. Díky těmto „surovinám“ mohl lépe pochopit výrazné prvky originálu a přenést tak jeho rozpustilý vzhled do nové formy. „Opravdu jsme zhodnotili historii Renaultu a zejména R5, která měla spoustu sympatií u lidí a ten dokonale rozpoznatelný šibalský pohled,“ vysvětluje Leboine.

Designéři po studování původní pětky začali tvořit skici tak, jako karikaturisté. V nich zachytili nejvýraznější rysy vozu, poté pracovali na proporcích, obrysech světel a mezeře mezi nimi. Tyto prvky byly poté smíchány s moderními předměty, jimiž se designéři chtěli inspirovat – například z oblastí letectví, architektury, průmyslového designu nebo elektroniky. Tak se kupříkladu zrodila denní světla, která odkazují na mlhovky původní R5. „Bylo opravdu důležité, aby prototyp Renaultu 5 nebyl pouhou servilní kopií minulosti, ale aby byl opravdu vozidlem, které obsahuje prvky budoucnosti,“ podotýká Leboine.

Poslední fází návrhu je konfrontace výsledku s realitou. „Všechno, co jsme udělali, jsme konfrontovali s lidmi, kteří byli kolem nás, abychom se dozvěděli, zda se nám to stoprocentně povedlo; zda jsme oživili R5, nebo zda jsme to zpackali“, vysvětluje Leboine. „Reakce našich lidí nám už říkala, že vozidlo bude mít určitý úspěch, ale nakonec to překonalo naše očekávání,“ dodává. Sériová výroba bude probíhat v továrně v Douai, kde vznikal původní Renault 5. Kdy se objeví na silnicích prozatím není známo.