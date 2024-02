Ani Dacie se pípání nevyhnou. Modernizace přinesla otravný asistent rychlosti, zbytek novinek je ale k užitku

Modely automobilky Dacia se spalovacími motory prošly menší modernizací, která se týká především nařízení Evropské unie o obecné bezpečnosti vozidel, tedy GSR, která je součástí iniciativy Vision Zero. Balíček GSR II zahrnuje černou skříňku, hlídání jízdních pruhů, sledování bdělosti řidiče, zadního parkovacího asistenta, světelný a dešťový senzor, pokročilé nouzové brzdění nebo upozornění na překročení rychlosti.

Nebojte ale, určité systémy bude možné ovládat i za jízdy pomocí tlačítka My Safety, a to i za jízdy. Aby to ale nebylo jen o bezpečnostních systémech, najdete v autech mnoho dalších vylepšení. Vpředu je port USB-C, na přání v rámci balíčku Comfort Pack je pak i vzadu. Jogger má nově manuální klimatizaci v základní výbavě Essential, dle aktuálního ceníku se za ní připlácí 12.500 Kč.

Hybridní motorizace pro model Jogger označená Hybrid 140 pak dostává funkci E-Save, která vám umožní uchovat si větší množství energie pro případy, že ji budete potřebovat. Hodit se to může třeba před velkým kopcem, výrobce uvádí třeba pět kilometrů předem. Jogger má zároveň novou kameru na čelním okně nebo nové designy kol.

Všechny modely mají v nabídce také nové barvy. U všech najdete lak Cedar Green, Sandero Stepway se pak pyšní novým a moc hezkým lakem Beige Safari. Pro Logan, Sandero a Sandero Stepway je pak k mání i lak Schiste Grey. Na závěr u všech vozů ve spodní části předního nárazníku zmizí radar, nouzové brzdění AEBS je v kameře.