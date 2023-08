Američtí tuneři znesvětili vzácné Porsche 911. Alespoň je svižné, dostalo pohon z Tesly

Říkají si Sacrilege – tedy svatokrádež. Styl jejich práce názvu zcela odpovídá.

Když máte jeden z pouhých 250 kusů Porsche 911 America Roadster, vyráběných v letech 1992 až 1993, co s ním uděláte? Budete ho hýčkat a opečovávat, aby zůstal v originálním stavu? Američtí Sacrilege Motors se rozhodli jinak. Do auta namontovali upravený pohon z Tesly Model S o výkonu 373 kW (507 k) a s točivým momentem 500 Nm. K tomu přidali rovněž Tesláckou baterii o kapacitě 62 kWh, která by měla stačit na dojezd zhruba 320 kilometrů.

Po tomto zásahu auto váží 1450 kilogramů, což není málo, ale dynamika mu rozhodně nechybí – na stovce je asi za čtyři sekundy. Jízdní vlastnosti navíc Sacrilege podpořili kvalitními tlumiči Penske, vpředu stavitelnými ve dvou a vzadu ve třech směrech. Brzdy dodalo italské Brembo, na obou nápravách jsou vrtané kotouče. Nechybí zde ani samosvorný diferenciál.

„Chceme přinést analogový, vzduchem chlazený model 911 se spolehlivostí a okamžitým výkonem elektromobilu a zároveň zachovat vzrušující zážitek z jízdy, který znají milovníci vzduchem chlazených modelů 911,“ řekl prezident společnosti SM a technický vedoucí Bobby Singh.

„To, co děláme v Sacrilege, je pouze přidání možnosti elektrického pohonu do vašeho analogového toulce zábavy,“ dodal generální ředitel SM Phil Wagenheim. Úpravce připouští, že „někteří by mohli takovou přestavbu označit za kacířství, ale jiní vítají akt zachování jedinečně příjemné jízdní dynamiky klasického modelu 911 při současném snížení potřeby jeho údržby a dopadu na životní prostředí.“