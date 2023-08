Američtí Rangers se s klimaaktivisty nepářou: Prorazit blokádu, pracky vzhůru a šup do klepet

Záběry z celého světa ukazují, že s pakáží, která blokuje silnice, dochází trpělivost veřejnosti i policii.

Incident se odehrál v Nevadě. Klimatičtí a antikapitalističtí aktivisté zablokovali jedinou silnici, vedoucí na festival Burning Man. Tím způsobili velmi dlouhou kolonu a získali sympatie stovek lidí, které takto omezili.

Příjezd amerických Rangerů nemohl být dokonalejší – blokádu z harampádí prorazili a jali se aktivisty odstraňovat z vozovky. Správně po Americku pod hrozbou namířenou zbraní.

Jde o další důkaz, že s takzvanými aktivisty dochází světu trpělivost. Například v Praze si vyslechli, že jsou kreténi a byly jim zahozeny transparenty do křoví. Při blokování silnice také do účastníků lehce šťouchlo auto. V Německu policie neváhá tvrdě zakročit, v Británii pak berou spravedlnost do rukou nejen zdržovaní řidiči, ale také chodci.

Při každém takovém incidentu se od Poslední generace a podobných spolků ozve hromadné kňučení. Je téměř jasné, že jednou někomu rupnou nervy a do aktivistů najede – pak budou mít konečně svého klimatického mučedníka, což je evidentně cílem těchto provokací.