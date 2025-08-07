Americký výrobce vám zabuduje stan přímo do střechy. Za praktickou parádu se ale prohnete

Výrobce Ursa Minor Vehicles představil unikátní řešení střešního stanu pro čtyřdveřové Bronco. Místo běžného nosiče je stan integrován do kompletně nové střechy, která zachovává vzhled i aerodynamiku.
Rozsáhlé katalogy dílů továrního i aftermarketového charakteru umožňují připravit šestou generaci Bronca na nejrůznější dobrodružství a nástrahy. Majitelé tak můžou s autem projet prakticky jakoukoli krajinou, ale jedna věc jim dosud zůstávala odepřena – mít plnohodnotné zázemí pro přespání.
Pochopitelně to lze snadno vyřešit složením samostatného stanu do kufru, nebo využít nějakou univerzální kombinaci střešních nosičů a stanu, jenže výrobce Ursa Minor Vehicles z amerického Oregonu tuto výzvu pojal ještě elegantnějším způsobem.
Místo řešení upevňovacího systému na příčníky integroval stan do zcela nově vyvinuté střechy, která jednoduše nahradí tu původní z továrny. Toto řešení si už řádně vyzkoušel a odladil na Wrangleru. V případě Bronca je zatím dostupná sada pouze pro čtyřdveřovou variantu. Nutno ocenit, že po instalaci střechy se stanem vzrostla výška vozu jen o 18 cm. Škoda jen, že když už se výrobce pustil do nového dílu, mohl do něj integrovat i průlez do interiéru.
Řešení je to zajímavé, ale je otázkou, kolik dobrodruhů se pro něj reálně rozhodne. Základní cena je v přepočtu 245.000 Kč, plus 12.000 Kč, pokud chcete mít v zadních bočních oknech skla a ne jen plastovou výplň. Dalších 16.000 Kč vyjde odborná montáž v zázemí firmy. Pokud jste zdaleka, počítejte cca 13.000 Kč za dopravu. Ostatní mezinárodní zákazníci to budou mít za 16.000 Kč.
To jsou základní ceny, ale pochopitelně si můžete za pár věcí připlatit. Například cestovní balíček obsahující dodatečné zásuvky, úložné prostory a osvětlení vyjde na 13.000 Kč. Přídavný systém střešních nosičů stojí od 4.000 do 20.000 Kč a barevné sladění krytu stanu s barvou vozu je od 10.000 Kč. Pokud chcete v dané barvě i plátno, zaplatíte až 58.000 Kč. Dále jsou v sortimentu zadní dveře s výklopnou pracovní deskou, solární nabíjecí panely, případně vestavby dle přání klienta.
Zdroj: Ursa Minor Vehicles | Zdroj videa: Ford