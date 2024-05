Americký Kenworth představil tahač budoucnosti. Má normální motor a vypadá jako tramvaj

Aerodynamika vyhnaná na maximum, šikovný mild hybridní systém a maximum pohodlí pro řidiče – to je studie SuperTruck 2.

Na akci ACT Expo v Las Vegas se po šestiletém vývoji představil výsledek spolupráce výrobce středních a těžkých nákladních automobilů Kenworth s americkým Ministerstvem energetiky. Projekt s názvem SuperTruck má za cíl zvýšit efektivitu dálkové nákladní dopravy za využití naftových motorů. Ten použitý ve futuristicky vypadající studii pochází od DAF, jde o typ PACCAR MX-11, tedy kompaktní řadový šestiválec o objemu 10,8 litru s výkonem 328 kW. Doplněn je 48V generátorem s li-ion baterií, který se stará o pohon chlazení (které umí „žrát“ až 60 kW), posilovače řízení nebo klimatizace – té i v noci s vypnutým motorem, když má řidič pauzu.

Paralelně běžel projekt vývoje motoru PACCAR MX-11 s pomocnými zařízeními na bázi mild-hybridu a s ještě účinnější rekuperací, který v testech vykazoval účinnost 55,7 procenta místo zhruba 47 procent u současného konvenčního vznětového motoru. Pokud by se tento typ motoru dostal do sériové produkce, alespoň dle měření na stolici by mohl přinést snížení spotřeby zhruba o 10 procent.

Čím ale koncept SuperTruck 2 zaujme na první pohled – aerodynamika. Motor je uložen nízko v rámu a za přední nápravou, díky čemuž je možný užší rozchod předních kol a jejich zakrytování. Příď s proudnicovým tvarem umožňuje řidiči dokonalý výhled díky pozici za volantem uprostřed vozu a hodně vpředu, máme zde také výškově stavitelný podvozek pro přejezd nerovností nebo naopak přicucnutí k vozovce pro menší odpor vzduchu. Jako celek má koncept o 48 procent menší aerodynamický odpor oproti standardní nabídce Kenworthu.

Ale to stále není všechno. Konstrukce umožňuje nasazení palivových článků, CNG nebo bateriového pohonu bez změny konstrukce tahače, dalším dílem skládačky pro vyšší efektivitu je optimalizace hmotnosti, která kombinovaně s tahačem i návěsem ušetří tři tuny. Ty se ve výsledku dají naložit, nebo díky nižší hmotnosti ušetří na spotřebě. Uvnitř by se pak řidič měl cítit jako v bavlnce.

„Čelní sklo jsme v půdorysu udělali velmi parabolické a aerodynamické. Šli jsme také o krok dál a zcela jsme eliminovali klasická zrcátka, čímž jsme minimalizovali odpor vzduchu,“ uvedl Jonathan Duncan, vedoucí designu společnosti Kenworth. „Integrovaný systém digitálních zrcátek umožňuje vylepšené sledování zpětného pohledu s možností sledování přívěsu a vylepšení nočního vidění, což je technologie, která je v současné době k dispozici v modelech Kenworth T680.“

Pro řidiče mimo pracovní dobu učinil Kenworth další krok a navrhl unikátní lůžko pro spaní. „Jednou z funkcí, které testujeme, je lůžko, které se sklápí nad pohovku,“ řekl Duncan. „Tím vzniká oddělený prostor pro spaní a sezení. Také jsme přišli s elegantním konceptem: mít stolní desku, která se otáčí, když sedíte na pohovce. Můžete tak vlastně jíst nebo pracovat a pak stůl přesunout na jiné místo, aniž byste museli cokoli z desky stolu přesouvat.“

A co koncept ve výsledku znamená? Především ukázku, že je v silniční nákladní dopravě prostor k inovacím a může být v budoucnu výrazně efektivnější.