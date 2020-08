Americký Fisker Ocean by se mohl vyrábět v Rakousku. Po boku Mercedesu třídy G

Znovuzrozená americká značka Fisker by se svým novým elektrickým SUV Ocean nerada zůstala pouze na domácím trhu. Nedlouho po informacích o jednání s německým VW o možnosti využití platformy MEB pro výrobu sériových exemplářů SUV se totiž objevují zprávy, že svá vozidla by mohl Fisker začít vyrábět přímo v Evropě.

Automobilka jedná se známým výrobcem Magna International o možné produkci SUV Ocean v závodě Magna Steyr ve Štýrském Hradci v Rakousku. Tedy s firmou, na jejíž produkční schopnosti dnes sází hned několik velkých evropských značek. U Magny dnes vyrábí Jaguar modely I-Pace a E-Pace, Mercedes zase třídu G a na místě vzniká i dvojice BMW Z4 a Toyota Supra.

Fisker ve svém prohlášení uvedl, že k definitivnímu rozhodnutí by mělo dojít v následujících měsících. Pokud by dohoda o výrobě SUV klapla, novinka by mohla začít sjíždět z linky v posledním čtvrtletí roku 2022. Není tomu dlouho, co Fisker oznámil vyprodání první roční série vozů (přes 7000 kusů) čistě na základě rezervací.

Jednání s VW o využití platformy MEB, která bude základem i Škodě Enyaq iV či rodině Volkswagenů ID., je pak samostatnou záležitostí. Nelze ale přehlédnout snahu Fiskeru postavit si v Evropě pevnou základnu pro tvorbu svého SUV a vyrazit proti místní konkurenci. Mimo to řeší značka s Magnou International i výrobní možnosti v USA a Číně.

Plány Fiskeru jsou totiž ambiciózní. Do roku 2025 chce automobilka rozšířit své portfolio na celkem čtyři modely, čítající kromě SUV Ocean také sportovní sedan, crossover a pick-up. Vozy mají využívat platformy, bateriové moduly a další komponenty od lídrů ze světa automobilové produkce.