Americké SUV, tříkolový skútr a roztomilý Fiat 600e: Sledujte nový televizní Svět motorů!

Televizní Svět motorů dnes opět zavítá na televizní obrazovky. Začneme Itálií, konkrétně Fiatem 600e, který nám představí Vladimír Kadera. Povíme si, co tento prcek do segmentu B vlastně přináší. Hned poté se přihlásí Kamil Holán ze závodního okruhu a poví vám něco o trénování jízdy na motocyklu na uzavřených tratích pod dohledem zkušených profesionálů.

Ford Mondeo 4. generace je dnes velmi lákavou ojetinou ze střední třídy. Na co si ale u ní dát pozor? Na to nám odpoví Tomáš Dusil. Náš skútrista Martin Karlík se poté přihlásí zpoza tříkolové bestie. Tříkolový skútr Piaggio MP3 300 je ideálním vstupem do světa takových strojů, jak se ale na takové věci jezdí?

Naším VIP hostem bude muzikant Karel Holas z kapely Čechomor, který za naším moderátorem Davidem Šprinclem přijel Teslou. No a na závěr pro vás máme americké SUV Cadillac XT6 s šestiválcovým motorem o objemu 3,6 litru. Podrobně nám ho představí Michal Dokoupil.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.