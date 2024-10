Američané navrhli futuristický přívěs pro Teslu Cybertruck. Funguje jako solární elektrárna a vodu vyrábí ze vzduchu

V souvislosti s futuristickým pick-upem Tesla Cybertruck vznikla již řada produktů, které se inspirují hranatým designem a kovovými plochami – ať už oficiálních či neoficiálních. Tento ale svou užitečností převyšuje vše, co se chce přiživit na jeho tvarech. A vlastně i názvu, jmenuje se Cybertrailer a skutečně se má vyrábět.

Jde o dvounápravový obytný přívěs s poháněnými koly, které tak neomezují dojezd tažného vozidla, pokud je elektrické. Použít se totiž dá i s auty se spalovacími motory. Zvenčí si můžete všimnout střechy pokryté solárními panely, jejichž plochu ještě zvyšuje výklopná záď s terasou a boční stříšky. Skrze soláry je možné generovat až 5 kW energie, a tu skladovat v až 100kW baterii.

Přívěs má na délku 8,22 metru a nabídne pět postelí, kuchyni, toaletu i sprchu – vše, co můžete na cestách potřebovat. A také si umí sám vyrábět vodu, přesně řečeno extrahovat ji ze vzduchu. Již při pouze dvacetiprocentní vlhkosti vzduchu zvládá generovat 9 galonů (34 litrů) za den, což sice asi nestačí na pořádné koupání, ale na pití a vaření plus nádobí by mohlo.

Pro šetrnější nakládání s vodou je Cybertrailer vybaven úspornou sprchou, která oproti klasické šetří až 90 procent kapaliny, a recyklačním systémem. Přívěs byl dle výrobce testován v teplotách od minus 20 do plus 50 stupňů Celsia, takže je použitelný celoročně. Ceny startují v přepočtu na 4,1 milionu korun a výroba se má rozjet již v příštím roce.