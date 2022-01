Alpine začne vyrábět SUV v roce 2025. Elektrický model se bude jmenovat GT X-Over

Novinka využije platformu Renaultu, k ní ale přidá extra sílu, nízkou hmotnost a výrazný design.

Francouzská značka, která momentálně vyrábí parádní lehký sporťák A110 ve třech verzích, nedávno oznámila plný přechod k elektromobilitě. A také rozšíření svého modelového portfolia. Prvním elektromobilem v nabídce bude ostrá verze znovuzrozeného Renaultu 5, která by se měla objevit v roce 2024. Následovat bude rovněž elektrické SUV s názvem GT X-Over na platformě CMF-EV – půjde tedy o příbuzného Renaultu Megane E-Tech Electric.

Ten je k mání ve dvou verzích – se základem o výkonu 96 kW se značka zřejmě obtěžovat nebude, výkonnější model se 160 kW už vypadá smysluplněji. Šéf techniků Renaultu Gilles le Borgne ale naznačil, že Alpine bude mít vzadu velké překvapení. Zřejmě tedy další elektromotor, který vyšroubuje výkon na úroveň, v níž bude moci GT X-Over směle konkurovat podobným vozům zvučných značek.

Novinka bude vznikat v továrně v Dieppe, nově přejmenované na Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédelé, čímž uctí zakladatele značky, který Alpine stvořil v roce 1955. Mimochodem, Alpine pojmenována je dle Alp, v nichž se Rédelému dařilo na závodech. GT X-Over má kombinovat vyspělou elektrickou techniku Renaultu se sportovním know-how Alpine, v portfoliu mateřské značky bude zastupovat avantgartní směr, zatím co Renault představuje hlavní proud a Dacia dostupnost. Kromě ostré verze Renaultu 5 a SUV bude třetím do party čistě elektrický nástupce A110, který by se měl objevit v roce 2026.