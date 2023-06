Alpine ukazuje sedm nových modelů. Konkurovat chce ostrým hatchbackům i Porsche Cayenne

Z malé značky s jedním modelem se chce Alpine vypracovat na velkou automobilku se sedmi vozy a zdravým finančním polštářem. Nezapomíná ani na motorsport.

Dříve menším značkám orientovaným na styl a dynamičtější jízdní vlastnosti se daří, protože sem automobilky šikovně schovají vyšší marže. Dobrým příkladem je španělská Cupra a v podobných stopách se vydá i francouzská značka Alpine. Vzhledem k ambicím nabídnout do roku 2030 sedm různých modelů a expandovat na významné světové trhy (Asie, Japonsko, USA) musí výrobce získat mnohem větší finanční nezávislost, protože s pouhými milodary od Renaultu rozhodně nevystačí, i když nějaké peníze ušetří variabilní platforma Alpine Performance Platform.

Značka proto hledá nové investory do produkční i závodní sekce. Závodní aktivity podporují Otro Capital a RedBird Capital Partners spolu se společností Maximum Effort Investments založenou hercem Ryanem Reynoldsem. Ten není jedinou zainteresovanou celebritou. Na částce 5,56 miliardy korun se podílejí také Michael Jordan a Rob McElhenney.

Kromě Formule 1 připravuje Alpine prototyp A424_β určený pro vytrvalostní závod 24 hodin LeMans v kategorii LMDh sezóny 2024. Vůz pohání přeplňovaný vidlicový šestiválec o objemu 3,4 litru doplněný hybridní jednotkou Bosch a bateriemi od Williams. Ve výsledku to dává dohromady 550 kW výkonu.

Aktuálně zveřejněný teaser se věnuje sedmi silničním modelům a seřazuje je chronologicky podle data uvedení na trh. Nejdříve se v příštím roce dočkáme ostré verze Renaultu 5 s označením A290. V roce 2025 vstoupí Alpine do segmentu C s crossoverem GT a další rok bude patřit elektrické verzi A110, která nakonec dorazí i jako otevřený roadster. Mezi tyto novinky se vtěsná ještě reinkarnace A310, protože čtyřmístné kupé do palety krásně zapadne.

Vstup do nové dekády Alpine oslaví někdy v roce 2028 nebo 2029 průnikem do větších segmentů D a E s SUV konkurujícím Porsche Macan a Cayenne - očekávejme pětimetrové vozy s hmotností kolem dvou tun a splývavou zádí ve stylu kupé. V rámci vývoje se hovoří o spolupráci s Lotusem a experimenty s vodíkovým pohonem.

Když to shrneme, do konce desetiletí chce Alpine utržit 192 miliard korun, dosáhnout provozních marží ve výši 10 procent, při realizaci 40procentního tempa růstu mezi lety 2022 až 2030.