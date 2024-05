Alpine Alpenglow poprvé vyjede na trať s vodíkovým pohonem. Bzučet nebude, čtyřválec je jen začátek

Studie hodně placatého a hodně modrého sporťáku měla při své premiéře na autosalonu v Paříži ukázat snahy francouzské automobilky o udržitelné inovace a naznačit, kudy by se mohla ubírat cesta sportovních i závodních vozů. Z původně designového konceptu se nyní stala pojízdná laboratoř, která pojme skutečný motor a skutečné lidi. Nově má v názvu označení Hy4, což značí použití dvoulitrového přeplňovaného motoru s výkonem 250 kW. Do něj je vodík dopravován pod tlakem 40 barů v plynném stavu, což je náročné po stránce homogenity směsi ve válcích a teplotního managementu. Zároveň má ale toto palivo výhodu – hoří v koncentracích od 4 do 76 procent, takže v chudé i bohaté směsi.

Vodík čerpá ze tří nádrží po stranách kokpitu a za ním, které jsou kvůli bezpečnosti oddělené přepážkou a uložené v odvětrávaných schránkách. Tlak činí 700 barů, přes regulátor je nejprve snížen na 200 barů a poté na 40 pro přímé vstřikování do válců. Motor točí 7000 otáček za minutu, jeho výkon jde na kola přes sekvenční závodní převodovku. Maximální rychlost činí 270 km/h.

Sporťák se představí na trati před letošním ročníkem šestihodinovky ve Spa, k vidění bude také během letošní 24h Le Mans v polovině června. Aby se dovnitř vešla skutečná technika, byl oproti původnímu konceptu rozšířen na 2,1 metru, na délku má 5,1 metru a vysoký je jen 1,1 metru. Do konce letošního roku se pak představí s novým šestiválcovým motorem na vodík, vyvinutým přímo u Alpine. Značka vidí spalovací motory na vodík jako slibné řešení ke splnění emisních požadavků a zároveň zachování emocí ve svých vozech, do budoucna hodlá experimentovat i s jeho kapalnou formou.