Alpine A290 odhaluje další podrobnosti. Francouzský prcek může zlomit kletbu hot-hatchů do zásuvky

Elektrický ostrý hatchback? Zatím to opravdu nejde dohromady. První z takových aut může být Alpine A290, která vyloží karty na stůl už v příštím roce.

Pokud jde o ostré hatchbacky s elektrickým pohonem, tak jsme prozatím viděli jen takové pokusy. První auto, které by to mohlo zlomit, se představí příští rok. Jmenuje se Alpine A290 a půjde o druhý model této francouzské sportovní automobilky, který doplní vynikající kupé A110. Aktuálně máme o voze další novou informaci, především se zřejmě dostalo z fáze prototypu, protože z názvu již zmizelo písmeno beta.

Informace to není nijak závratná, v podstatě se dozvídáme, že vůz bude již z továrny obouvat pneumatiky Michelin. To jen naznačuje, že to Alpine myslí s A290 smrtelně vážně. Nejenže se Alpine drží patriotismu, protože Michelin mi francouzská značka, ale hlavně dnes dělá jedny z nejlepších pneumatik na trhu. Ostrý hatchback bude mít tři možnosti pneumatik.

První z nich je Pilot Sport EV s menším valivým odporem, druhou Pilot Sport S5 jakožto primární sportovní pneumatika a poslední je zimní obutí Pilot Alpin 5. Alpine A290 bude 3,99 metrů dlouhé auto s krátkým, dosud nespecifikovaným rozvorem. Bude tak o chlup menší než současný Volkswagen Polo GTI. Vůz má navíc tak široký rozchod kol, aby mu sedly pneumatiky o šířce 225 mm.

Vůz bude stát na platformě CMF-B EV a nabídne víceprvkovou zadní nápravu. Uvnitř se mimo jiné můžete těšit na předjížděcí tlačítko, který vám po dobu deseti sekund dodá extra porci výkonu. Tuto funkci známe třeba z vozů Porsche. Bližší informace se dozvíme až v příštím roce.